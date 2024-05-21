滙豐投信首發超核心多重資產基金 八二法則掌握關鍵少數投資爆發力
隨著美國持續升息、中東衝突、通貨膨脹、俄烏戰爭等多重黑天鵝事件發展，市場不確定性及風險意識衝高，投資人到底要買還是賣都是難以抉擇；此時，落實「八二法則」的超核心多元資產基金成為投資人在面臨重大事件心理衝擊下的最佳避震器，不管陰天或雨天、黑天鵝或白天鵝，都能抗跌跟漲。
滙豐超核心多重資產基金預定基金經理人楊博翔指出，所謂「八二法則」已是商業世界行之有年的經驗法則。例如，一家企業 80％的營收，來自20％的客戶；又或者20％的銷售人員，貢獻80％的營業額。雖然八二法則不是完全準確的一個現象，卻能提供一種概念：大事項的結果將由關鍵少數的事項所決定。而在投資領域，80％的投資報酬，事實上是來自於20％的投資標的。以 2023年為例，尖牙股上漲97%，貢獻那斯達克綜合指數漲幅逾八成，非尖牙股僅上漲15%。
滙豐超核心多重資產基金預定基金經理人楊博翔表示，「八二法則」在投資市場顯而易見，為往往高報酬都集中在表現超乎預期的少數幾檔股票之中，正如股神巴菲特所信仰的超核心投資策略就是最佳明證，巴菲特旗下波克夏最新公布的13F持股報告顯示，前十大持股占比就超過九成，所傳達的訊息是：「集中選股」，集中選股也就是超核心投資理念的落實。
楊博翔說，「八二法則」這個競爭規則，在投資市場充分發揮作用，因為往往市場大概有80%的時間處於上升期，只有20%的時間處於下降期。面對震盪市場，一個比較簡單有效的方法就是多重資產股債搭配策略。
滙豐投信量身打造滙豐超核心多重資產基金除搭上時下最夯的AI科技、基建題材成長股，並輔以低波動債券核心固本，架構出股債配置的經典組合。這種三大主題架構出新型態的股債多重資產投資組合，將成為2024年完美的投資顯學。
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