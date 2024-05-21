暢通投資人多元溝通管道 證交所與永豐金證券線上引資頗受好評
臺灣證券交易所及永豐金證券共同主辦的「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」線上引資活動，於5月20日順利圓滿落幕。
延續近年雙方線上引資的合作，這次活動配合歐洲地區投資人的時差，全數會議場次選在下午進行。10家上市櫃公司透過視訊會議的方式，與海外機構投資人進行交流。投資人除接收到來自公司的第一手資訊外，亦透過參與專題演講，了解台灣資本市場最新發展與ESG革新措施。
證交所副總陳麗卿致詞時表示：「在邁向淨零的過程中，臺灣證券交易所提出ESG生態系，結合相關單位及各部門的資源，與主管機關就永續發展政策進行合作。並以具體的行動計畫促進相關人才的發展，推動綠色循環經濟。」
證交所指出，將持續以多元管道舉辦引資活動，為上市櫃公司與國際投資機構投資人搭建長期溝通橋樑，讓更多台灣優質企業被看見，鼓勵更多國際投資者來台投資，進一步推動台臺灣金融市場與經濟發展。
為服務更多投資人，這次活動之部分內容亦錄影並上傳證交所WebPro3.0影音傳播網，投資人可不受時間限制線上觀看，網址：https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=161。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 刷新9個月紀錄 「兩大因素」拱出新青安房貸4月爆大量
▪ 房貸壓力鍋快爆了？去年第4季新購屋平均房貸達970.5萬元、再創新高
▪ 520新政府就職 台灣房屋：股房有望雙飛、第2季房市看增逾一成
▪ 預售屋大爆發！ 全台一季賣3萬戶年增一倍、這都最狂
▪ 一表看新政府上任股房表現 房仲：今年可望雙飛
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言