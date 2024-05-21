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暢通投資人多元溝通管道 證交所與永豐金證券線上引資頗受好評

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所及永豐金證券共同主辦的「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」線上引資活動，於5月20日順利圓滿落幕。

延續近年雙方線上引資的合作，這次活動配合歐洲地區投資人的時差，全數會議場次選在下午進行。10家上市櫃公司透過視訊會議的方式，與海外機構投資人進行交流。投資人除接收到來自公司的第一手資訊外，亦透過參與專題演講，了解台灣資本市場最新發展與ESG革新措施。

證交所副總陳麗卿致詞時表示：「在邁向淨零的過程中，臺灣證券交易所提出ESG生態系，結合相關單位及各部門的資源，與主管機關就永續發展政策進行合作。並以具體的行動計畫促進相關人才的發展，推動綠色循環經濟。」

證交所指出，將持續以多元管道舉辦引資活動，為上市櫃公司與國際投資機構投資人搭建長期溝通橋樑，讓更多台灣優質企業被看見，鼓勵更多國際投資者來台投資，進一步推動台臺灣金融市場與經濟發展。

為服務更多投資人，這次活動之部分內容亦錄影並上傳證交所WebPro3.0影音傳播網，投資人可不受時間限制線上觀看，網址：https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=161

證交所

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