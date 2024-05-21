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證交所第2季第一上市公司及創新板公司法說會圓滿落幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所於2024年5月15日至17日及5月20日舉辦第2季第一上市公司創新板公司法人說明會，這次共有倚天酷碁-創、捷敏-KY、材料-KY及基士德-KY等四家第一上市公司及創新板公司與會，由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。會中投資人、投資機構法人代表與媒體記者踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，在熱烈的互動中這次說明會圓滿結束。

投資大眾可透過證交所網站觀看第一上市公司及創新板公司法人說明會影音檔，網址為https://webpro.twse.com.tw/。參與公司法人說明會的簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢，網址為https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1

為使投資大眾充分了解第一上市公司及創新板公司營運績效、提升公司資訊透明度、增進與上市公司交流機會，臺灣證券交易所將持續辦理第一上市公司及創新板公司法人說明會，邀請的公司名稱、時間及地點，將於未來確定後以新聞稿發布，竭誠歡迎投資大眾踴躍參與。

上市公司 創新板

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