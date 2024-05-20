富邦金前十大股東 寶佳集團增加持股

經濟日報／ 金融組／台北即時報導

富邦金（2881）今（20）日公布2024年前十大股東名單，其中代表寶佳集團的合佳投資，今年持股達2.29%，張數達29萬7,727張，與去年的1.5%、18萬2,787張，持股明顯增加。

富邦金今年前十大股東，大致與去年一致，寶佳集團旗下的合佳投資，同樣居第八大股東，但持股增加11萬餘張，持股比則增加0.79個百分點。

富邦集團今年公布的前十大股東分別是台北市政府、明東實業、道盈實業、蔡明興、蔡明忠、紅福投資、新制勞退基金、合佳投資、新加坡政府投資專戶、忠興開發。

富邦金 股東

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