台中銀今年獲利拚新高
台中銀行（2812）昨（20）日法說會，揭露第1季獲利大幅成長逾四成，資產品質創十年來最佳紀錄，並在放款與財務操作部位快速成長下，帶動孳息資產突破8,000億元新高，今年將持續強化投資操作與衝刺企金放款下，帶動全年獲利再創新高，挑戰80億元以上。
台中銀昨天法說會揭露，2024年第1季累計稅後純益20.89億元，連續八季創新高，每股稅後純益（EPS）0.4元，獲利比去年同期大幅成長逾四成。資產品質方面，逾放比與覆蓋率分別來到0.13%、931.7%，兩者均為十年來最佳水準。
台中銀高層指出，今年第1季持續強化台股與外幣債投資布局，財務操作獲利貢獻度拉高到一成以上，後續將隨時視市況調整策略、彈性應對，並留意風險，追求獲利續增。
台中銀法說會也揭露孳息資產餘額首度突破8,000億元大關，來到8,021億元，年增率近8.4%，今年的放款目標要達到5,765億元，年成長目標5.27%。
台中銀在法說會上表示，今年第1季獲利成長主要受惠核心業務成長帶動，整體淨收益大幅成長，包括利息淨收益29.33億元，年增6.4%，手續費淨收益受惠財富管理與放款業務帶動手收成長，來到11.65億元的單季新高，年成長超過三成，而呆帳付費與營業費用等成本下降，因而推升獲利高成長。
台中銀維持資本強度，自結合併資本適足率15.36%、第一類資本比率13.61%、普通股權益比率11.84%。
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