外資觀望台幣量縮盤整 收在32.236元

520總統就職日，相較於台股指數激烈震盪、歷經一番上沖下洗，國內匯市表現相對淡定。匯銀主管說，外資觀望氣氛濃厚，新台幣匯率昨（20）日小貶3分，收在32.236元，總成交量僅12.485億美元。

匯銀主管指出，我國新總統賴清德就職演說備受矚目，相較台股戲劇化先漲後跌，匯市呈量縮盤整，未見明顯資金進出。

匯銀主管說，「新總統上任第一天，外資沒有明顯的動作，可能想先觀察一下對岸的動向吧。」

匯銀主管指出，台股昨天激烈震盪逾200點，新台幣匯率呈狹幅盤整，最高32.22元、最低32.268元。展望後市，匯銀主管表示，估計短期內新台幣匯率仍將維持32元至32.5元區間波動。

台股昨天收在21,271點，終場上漲13點。儘管盤中一度拉升至21,338點，上漲79點，但在總統賴清德就職演說後，指數一度急殺至21,102點，下跌156點，終場再以小漲作收，盤中高低點震盪達236點。

國銀交易室主管表示，台股昨天走勢大洗三溫暖，主要是受到賴總統談話影響，不過520就職典禮落幕後，接下來，匯市仍將聚焦在美國聯準會的降息時程上。

匯銀主管說，美國聯準會官員近期發表的相關談話，仍將成為市場關注焦點，另外，包括美國輝達等重量級企業的財報與展望，也是牽動國際股匯市走向的關鍵主因。

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