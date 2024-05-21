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國際收支轉逆差一年半首見 首季金額為3.3億美元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行昨（20）日公布，今年第1季經常帳順差為291.1億美元，金融帳淨流出291.9億美元，國際收支罕見由順差轉為逆差3.3億美元，而國際收支前次逆差發生在2022第3季。央行經研處副處長陳裴紋解釋，國際收支轉為逆差，主因是央行為減緩新台幣匯率貶幅而賣匯，使準備資產減少。

國際收支為統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易。其中，經常帳為統計對外商品及服務等的交易。如商品及服務輸出大於輸入，經常帳會有順差，因為國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

我國國際收支
我國國際收支

央行時常強調，對外淨債權的增加如由民間部門持有，即為金融帳淨流出，也就是淨資產的增加；如由央行等貨幣當局持有，即為準備資產的增加。經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國及台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。

央行指出，今年第1季，經常帳順差291.1億美元，為兩季低點，但較去年同期增加99.1億美元。其中，商品貿易順差243.1億美元，為三個月低點，並較去年同季增加123.1億美元，主要受惠於人工智慧及高效能運算等新興科技應用需求升溫，出口擴增。

此外，服務收支逆差由去年同季的16億美元增為25.4億美元，主要是旅行支出增加。陳裴紋指出，今年第1季出國人數遠大於來台觀光人數，旅行支出45.5億美元、旅行收入僅21.72億美元，旅行收支續呈逆差。

金融帳方面，直接投資淨流出22.4億美元，為三季低點。其中，居民對外直接投資淨流出35.7億美元，外資來台直接投資淨流入13.4億美元。央行指出，外資來台直接投資是以金融保險與批發零售業為主。

第1季證券投資淨流出180.8億美元，為兩季最大，其中，居民對外證券投資淨流出230.6億美元，為一年來的新高，主要是居民增持國外債券；應外，非居民證券投資淨流入49.9億美元，主要是外資增持台股。

央行官員說明，著眼美債殖利率居高不下，國內銀行、保險、投信甚至個人，均積極加碼海外債券，是對外證券投資淨流出規模擴大至230.6億美元的主因。央行統計顯示，今年首季，國人加碼海外債券205.1億美元、證券僅25.5億美元。

央行

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