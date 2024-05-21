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高息美元存款魅力比不上ETF 3月餘額還原匯率驟減32億美元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
美元示意圖。 美聯社
美元示意圖。 美聯社

ETF比高息美元還夯？據金管會統計，2024年3月底國銀外幣存款餘額14兆3,084億元，續飆史上新高，月增卻僅0.6%，低於同期美元1%升幅，顯示3月美元續揚，但以美元計價的外幣存款卻不增反減，反映國人將資金「搬離」外幣存款了。

金管會官員說，以3月底台幣兌美元匯率31.99元換算，外幣存款餘額是4,437億美元，由2月單月增加25億美元，3月單月反驟減32億美元。

近十年外幣存款餘額概況
近十年外幣存款餘額概況

銀行主管說，4月元大台灣價值高息ETF（00940）上市，引發一波投資熱，的確發現3月一些美元定存戶到期不續存，轉投資ETF或其他理財商品，反映3月ETF比高息美元還熱。

金融圈則觀察，市場已逐漸淡化美國聯準會降息預期，美元利率持續高位、地緣政治衝突頻仍、台幣續貶等三大美元利多下，料將吸引存戶續抱美元存款，續賺高息也避免匯損，預估外幣存款量將維持高水位，甚或是微幅緩升到2024年中。

可能得等到下半年美經濟與通膨降溫、聯準會降息，加上歐洲經濟回溫，日本央行升息後，美元轉弱，外幣存款量才有減緩空間。

金管會2004年開始統計國銀外幣存款數字，18年來，以2022年美國開啟暴力升息，使外存全年大增1兆7,584億元，年增額創史上最大量，2023年暫停升息後，全年外存量僅增2,285億元，增額僅是2022年全年的13%。

2024年1月市場預期美國降息，使外存出現連三衰，2月卻又因美國延後降息預期心理發酵、美元狂升，又讓外存止跌，3月美元升值與ETF投資熱潮兩相多空力道拉鋸，使3月僅增加836億元或0.6%，月增力道趨緩。

若以年增數字來看，3月底外幣存款餘額14兆3,084億元、年增6,812億元或5%，低於去年同期年增10.6%，金管會官員說，今年美元升息、升幅均趨緩，外幣存款成長也趨緩，但5%年增率仍是近七個月最高。

再進一步以前十大外幣存款行來看，3月底年增率仍維持雙位數成長者，僅中信銀、北富銀、臺銀和合庫四家銀行，又以中信銀年增12.85%、北富銀12%較上月走升，成長動能未減。

較2月底有四家外存行登上「兆元俱樂部」，3月底僅剩中信銀、兆豐銀和北富銀前三大的外存量仍有兆元水準，臺銀失守兆元，更以82億元敗給玉山銀，從排名第四大退居老五。3月底玉山銀外幣存款餘額9,995億元，臺銀則是9,913億元。

中信銀 美國聯準會

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