開發金副董 沈榮津出任

開發金控（2883）昨（20）日董事會通過選任副董事長，由曾任行政院副院長的台灣金控前董事長沈榮津出任，另外，歷任匯豐、花旗與中信銀的台泥前總經理李鐘培，則是由開發金派任至子公司凱基銀行擔任董事，於轉戰產業多年後再重返金融圈。

另外，開發金策略長王睿明（Raymund Torres Reyes）因健康因素請辭，行銷長Gabriel Heredia職務調整，發言人改由財務長黃碧玲擔任，代理發言人由資深副總經理兼凱基銀副總盛嘉珍出任。

開發金於4月26日董事會啟動新經營團隊部署，通過曾任開發金總經理的王銘陽回鍋升任開發金董事長，並兼凱基人壽董座，接替4月上旬退休的原任者黃思國；開發金原任副董事長楊文鈞則是當日辭卸副董職務，由董事會通過轉任開發金總經理，並兼凱基銀行董事長。使得開發金法人董事基捷投資兩席代表人，在一席改派為王銘陽後，仍有一席空缺，昨天沈榮津是先以基捷公司改派法人董事代表人身分，再經董事會推選為副董。

李鐘培則是自2017年從金融圈轉戰產業界，出任台泥總經理，之後於2022年離開台泥轉出任緯來電視網董事長、影一製作所董事兼執行長迄今，在開發金調整人事、組建新團隊之際，請李鐘培重新涉足金融領域，出任凱基銀董事，在董事會襄助經營團隊、提供建言。

開發金昨天發布新聞稿指出，新任副董事長沈榮津擔任公職53年，歷任經濟部工業局局長、次長、部長及行政院副院長等要職，對台灣經濟、科技及金融發展貢獻良多，其理念與開發金控的發展藍圖多所契合，加上完整而嚴謹的歷練，定能讓開發金控的公司治理及企業永續發展更上層樓。未來開發金將在王銘陽、沈榮津與楊文鈞「鐵三角」帶領下，旗下人壽、證券、銀行、資本及投信五大子公司引擎全開，全力衝刺各項業務。

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