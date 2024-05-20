美國遲不降息 外幣放款動能憂喜參半

2024年國銀對外幣放款動能憂喜參半。一憂是美國遲未降息、企業戶借款成本仍高、台美利差近4%，恐壓抑企業舉債外幣意願，一喜則因歐美和新南向市場外幣資金需求仍殷切，銀行圈對2024年全年外幣放款動持審慎樂觀。

據央行統計，今年3月底國銀外幣放款餘額4363.8億元，月減91.5億元，是連兩個月增加後、再度減少；若以年增率來看，年增3.6%則已見終結連20黑，首度翻紅。

一家銀行主管說，3月因季底、有部分企業戶提前還款，使外幣放款略減，但4月新季度開始，之前申請授信案多已重新動撥，認為隨景氣回溫，歐美、新南向市場仍可支撐外幣放款動能。

歐、美經濟成長動能佳，新南向國家具人口紅利及全球產業鏈重組效應等優勢，外幣放款動能強；國內則有AI、半導體等科技產業需求強勁及傳產外銷回溫，台灣進出口數據均有所成長，也激勵企業對外幣放款需求。

但該主管也坦言，美元利率仍在相對高檔，認為外幣放款餘額增幅相對受限，成長動能仍需視後續美國聯準會降息速度、幅度而定。

市場預期2024年第三季美國可望降息，使國內美元與台幣放款利差縮小，國內美元放款動能才可大幅提升，目前來看，仍以新南向、歐美市場的外幣放款動能為主。

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