刷新9個月紀錄 「兩大因素」拱出新青安房貸4月爆大量

根據財政部對八大行庫的最新統計，青年安心成家優惠房案在4月當月的撥貸戶數和撥貸金額，八大行庫合計當月撥款521.91億元，撥貸戶數6879戶，已創下自從8月上路新方案以來的最高紀錄，對此大型行庫主管認為，最主要的因素，應和國人對通膨的預期，使得買房意願大增有關，也推動新青安房貸的成交量來到9個月來最高紀錄。

不過另一方面，民營行庫主管則認為，除了抗通膨因素之外，主要因素應該是新青安房貸的利率在三月央行理監事會議升息半碼之後仍「凍漲」，使得新青安房貸利率1.775%，和其他房貸利率最新的「地板價」2.185%，差距高達41個基點，使新青安在央行理監事會議之後1個月馬上爆出超大量。

大型行庫主管認為，除了上述對一般房貸利率的領先優勢，和對通膨的預期帶動新青安業務量創單月紀錄之外，成交量推高房價，也帶動首購族的借款金額更大，墊高貸款金額。

4月當月各大行庫的青安房貸業務量，台銀一家就破百億為115.53億、1538戶，其他行庫還包括土銀、華銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企銀，分別承作77.45億、67.49億、62.4億、56.73億、56.31億、49.35億、36.65億，戶數分別為1087戶、908戶、820戶、735戶、702戶、587戶、502戶。

瞄準首購族的新青案專案，現在已被金融圈公認為房貸業務的「先行指標」，亦領先央行、金管會的國銀房貸業務量公布，且趨勢和全體國銀房貸業務量統計一致，尤其是新青安房貸專案上限只有1千萬元，不夠的地方得搭配其他房貸專案來作，因此可反映房貸市場的最新情況。

在今年3月央行出乎意料的升息半碼之後，多家國銀主管就私下表示，4月已很明顯的感受到房市成交量上揚所帶來的業務量，如今從新青安的業務量在4月創下單月最高紀錄，已可得到印證。

所謂的新青安，也就是青安優惠房貸在去年8月新上路的全新方案，有三大重點，包括借款年期從30年延至40年，最高貸款金額增至1000萬元，另外利率再減碼至1.775%（固定一段式利率）。

根據財政部從去年8月青安優惠房貸新制度上路以來對各大行庫的統計，今年三月新青案房貸業務量，八大行庫合計總共承作482.38億元，戶數6440戶，但從4月底的數字來看，一個月承作金額就增加約40億，戶數也增加超過400戶。

新青安在去年8月上路之初，剛起步時8月當月的承作量167.86億，承作戶數2599戶，到了9月，量能放大約200億，當月承作340.23億，戶數多出超過2千多戶，當月承作了4768戶，之後幾乎逐月升高，從10月、11月、12月、今年1月、2月，當月承作金額和戶數分別為378.45億和5188戶、465.18億和6338戶、498.03億和6778戶、503.4億和6861戶、287.87億和3856戶。

從上述統計數據，可觀察到，新青安優惠房貸在去年12月及今年1月的交屋旺季承作金額來到最高峰，尤其是今年1月的承作量的金額及戶數，直至3月，都還維持在去年8月上路以來最高紀錄，但到4月財政部對八大行庫的最新統計出爐之後，該記錄已被打破。

商品推薦