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首季國銀對新南向放款增逾千億 超標達陣今年度目標

中央社／ 台北20日電

台商資金需求回溫，國銀對新南向國家放款動能湧現。金管會統計，今年首季全體本國銀行對新南向國家放款大增新台幣1207億元，為年度新增放款目標的1.9倍，首季即超標達陣全年目標。

配合政府新南向政策，針對本國銀行對新南向18國放款餘額，金管會年年均有訂定成長目標，以今年為例，國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為634億元，截至今年底總餘額預計要達1兆6489億元。

根據金管會揭露最新統計，截至今年3月底止，國銀對新南向國家放款總餘額已達1兆7062億元，首季放款增額衝高至1207億元，達年度新增放款目標的190%，首季即超標達成年度新增放款目標。

金管會銀行局分析，國銀新南向放款動能趨熱，主因國銀在印度、越南及澳大利亞等國家授信總餘額成長顯著。

新南向政策國家包括印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、汶萊、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹、澳洲及紐西蘭，合計18國。

其中，國銀今年首季對印度放款大增613億元，居新南向國家之冠，其次為對越南放款增加224億元、對澳大利亞放款增加181億元，顯示印度、越南及澳洲3地台商資金需求轉熱。

就個別銀行觀察，今年首季以中信銀行對新南向國家放款增加174億元，成長動能最強，其次為台北富邦銀行，對新南向國家放款增加128億元。

第3至第5名依序為台新銀行對新南向國家放款增加99億元、國泰世華銀行對新南向國家放款增加85億元、永豐銀行對新南向國家放款增加74億元。

另為輔導台商善用國內資本市場籌資，金管會訂定今年證交所及櫃買中心應赴新南向國家辦理2場次招商說明會，並拜會15家台商企業。截至今年首季底止，證交所已赴新南向國家拜會4家台商企業，具體溝通回台申請上市事宜。

新南向政策 金管會

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