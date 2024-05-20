民眾錢進海外ETF 首季對外證券投資淨增逾200億美元
中央銀行今天公布第1季國際收支，經常帳續呈順差，金融帳則連續55季淨流出。今年以來，投資人趕搭美國聯準會降息前的末班車，大筆資金流入海外債券ETF，央行官員表示，這是證券投資資產規模擴增至1年來新高的因素之一。
央行統計，113年第1季經常帳順差291.1億美元，較去年同季增加99.1億美元，金融帳淨資產增加291.9億美元，呈現連55季淨流出；央行準備資產減少3.3億美元。
經常帳方面，其中商品貿易順差243.1億美元，較去年同季增加123.1億美元，主要受惠於人工智慧及高效能運算等新興科技應用需求升溫，出口擴增；服務收支逆差為25.4億美元，主因是旅行支出增加。
央行官員表示，按照最新數據，台灣民眾出國人數已經差不多回到疫情前的水準，外國人來台則還未恢復，出國人數遠大於來台人數的情況下，服務收支續呈逆差。
金融帳方面，第1季直接投資淨資產增加22.4億美元；證券投資淨資產增加180.8億美元，其中，居民對外證券投資淨增加230.6億美元，主要是居民增持國外債券所致。
媒體詢問，先前國內掀起購買海外債券ETF熱潮，希望搭上美國降息前的末班車，是否為居民對外證券投資規模擴增的關鍵，央行官員回答，確實是原因之一。
而金融帳連續55季淨流出，央行解釋，經常帳順差的國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出；經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、韓國、德國及台灣等，金融帳淨資產多呈增加。
至於今年第1季準備資產罕見呈現減少，央行官員說明，國際收支是流量的概念，準備資產與外匯存底的連動性高，而今年以來新台幣趨貶，央行為了維持匯市穩定、進場調節，使得外匯存底金額下滑。
另外，媒體關注金融帳淨資產增加大於經常帳順差，央行官員解釋，2數據其實差異不大，加上編國際收支帳時，會有遺漏誤差，不需要特別解讀此狀況。
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