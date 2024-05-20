快訊

8次總統就職日漲跌各半 520後怎布局？法人坦言「小心操作」看好這些族群

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

守護生物多樣性 新光人壽三管齊下譜寫「永續山海經」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

每年5月22日為國際生物多樣性日，台灣生態資源豐富，有山林及海洋等多樣化棲地與生態系，雖然陸域面積小，物種數量卻是全球平均值約150倍，海洋種類更是全球均值約360倍。近年氣候變遷、暖化速度加劇，營造安全永續、健康自然的生活環境已是國人共識，新光金控（2888）子公司新光人壽每年五月起皆會於北中南舉辦全國健行活動，今年北部首場特別邀請高階主管、業務、保戶、企業志工及家屬等利害關係人，走進山林與海洋，透過保育、教育、復育，三管齊下，提高大眾對於生物多樣性的認識。

珊瑚礁被稱為「海裡的熱帶雨林」，全球有四分之一的海洋物種於珊瑚礁生態當中覓食與棲息，氣候變遷與人為活動造成海洋生態惡化，維持海域清潔是守護海洋最簡單直接的起點，新光人壽「淨淨海洋」專案，2023年帶領企業志工及家屬至新北石門及苗栗白沙屯淨灘，並與新壽慈善基金會合作舉辦5場深入水下的「百人接力淨海」，共清除2,930公斤海洋垃圾。水下淨海不同於岸上淨灘，需較高的技術門檻，以及更嚴謹的安全規劃，因此今年「淨淨海洋」專案除舉辦多場淨灘活動，也預計培訓12位新光企業志工，在專業訓練下針對淨海所需要的中性浮力等技能加強訓練，考取全球最大國際潛水協會PADI系統的開放水域潛水員證照及Dive Against Debris（打擊海洋垃圾專長認證），深入水下清除海廢，全方位守護海洋生態，響應聯合國永續發展「SDG 14保育海洋生態」目標。

森林對於地球生物多樣性及豐富性相當重要，印尼擁有世界第八大森林面積，因大規模砍伐，位於蘇門答臘的紅樹林森林生態系統至今僅剩下不到一半的面積，在全球暖化下，紅樹林的消失將加速水位變化，海岸侵蝕以及生物多樣性的喪失。新光人壽推出台灣首檔ESG投資型保單「穩萬利外幣投資連結型年金保險」，保戶每投資等值1萬美金，法國巴黎銀行將為投資人在印尼蘇門答臘亞齊地區種植一棵樹，募集期間已為保戶種植6,443棵樹，預計可創造19,329處動物棲息地（統計至5月16日止），透過復育造林實踐守護生態的承諾。

新光人壽長期關注生物多樣性及環境永續議題，結合內外部行動，從山林、農地到海洋，規劃不同行動方案，逐步擴展ESG影響版圖，期盼為生物創造穩定繁衍的棲地，以維持基因多樣性，就如同《山海經》中所記載的豐富生態，不再因為物種滅絕而成為神話與傳說，也讓更多人了解生物多樣性的重要，實現與大自然和諧共生的世界。

新光人壽 生態

延伸閱讀

全球人壽30周年「護海行動．海有我們」淨灘公益活動 董總號召同仁保戶共襄盛舉

群益響應支持台北市政府失智友善社區計畫 踐行ESG永續承諾

雲豹打造海洋生態樂園

柯文哲親上火線對決北士科案 反嗆議員鬼扯自以為專業

相關新聞

民眾錢進海外ETF 首季對外證券投資淨增逾200億美元

中央銀行今天公布第1季國際收支，經常帳續呈順差，金融帳則連續55季淨流出。今年以來，投資人趕搭美國聯準會降息前的末班車，...

新台幣狹幅盤整收32.236元 觀望520後市場動向

總統賴清德今天宣誓就職，台股上下震盪逾200點，不過新台幣匯市卻是交投冷清，匯價窄幅盤整，收盤收在32.236元，小貶3...

開發金選任沈榮津為副董事長 助益公司治理及企業永續

開發金控（2883）今日召開董事會，通過推選曾任行政院副院長的台灣金控前董事長沈榮津擔任副董事長。未來將借重其對國際經濟...

房貸壓力鍋快爆了？去年第4季新購屋平均房貸達970.5萬元、再創新高

據聯徵中心去年底購屋房貸統計，平均國人購屋房貸已經達到970.5萬元，一年期間平均房貸又多出85萬元，顯示房價壓力問題正...

純網銀首家！LINE Bank開辦「美元」理財服務 最高享10%優利

看準新世代用戶外幣理財、結匯需求，LINE Bank宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得...

報稅季手頭緊 投資人賣股變現？ 國泰金庶民經濟調查出爐

國泰金控20日發布2024年5月國民經濟信心調查結果，時事題部分為「民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。