守護生物多樣性 新光人壽三管齊下譜寫「永續山海經」

每年5月22日為國際生物多樣性日，台灣生態資源豐富，有山林及海洋等多樣化棲地與生態系，雖然陸域面積小，物種數量卻是全球平均值約150倍，海洋種類更是全球均值約360倍。近年氣候變遷、暖化速度加劇，營造安全永續、健康自然的生活環境已是國人共識，新光金控（2888）子公司新光人壽每年五月起皆會於北中南舉辦全國健行活動，今年北部首場特別邀請高階主管、業務、保戶、企業志工及家屬等利害關係人，走進山林與海洋，透過保育、教育、復育，三管齊下，提高大眾對於生物多樣性的認識。

珊瑚礁被稱為「海裡的熱帶雨林」，全球有四分之一的海洋物種於珊瑚礁生態當中覓食與棲息，氣候變遷與人為活動造成海洋生態惡化，維持海域清潔是守護海洋最簡單直接的起點，新光人壽「淨淨海洋」專案，2023年帶領企業志工及家屬至新北石門及苗栗白沙屯淨灘，並與新壽慈善基金會合作舉辦5場深入水下的「百人接力淨海」，共清除2,930公斤海洋垃圾。水下淨海不同於岸上淨灘，需較高的技術門檻，以及更嚴謹的安全規劃，因此今年「淨淨海洋」專案除舉辦多場淨灘活動，也預計培訓12位新光企業志工，在專業訓練下針對淨海所需要的中性浮力等技能加強訓練，考取全球最大國際潛水協會PADI系統的開放水域潛水員證照及Dive Against Debris（打擊海洋垃圾專長認證），深入水下清除海廢，全方位守護海洋生態，響應聯合國永續發展「SDG 14保育海洋生態」目標。

森林對於地球生物多樣性及豐富性相當重要，印尼擁有世界第八大森林面積，因大規模砍伐，位於蘇門答臘的紅樹林森林生態系統至今僅剩下不到一半的面積，在全球暖化下，紅樹林的消失將加速水位變化，海岸侵蝕以及生物多樣性的喪失。新光人壽推出台灣首檔ESG投資型保單「穩萬利外幣投資連結型年金保險」，保戶每投資等值1萬美金，法國巴黎銀行將為投資人在印尼蘇門答臘亞齊地區種植一棵樹，募集期間已為保戶種植6,443棵樹，預計可創造19,329處動物棲息地（統計至5月16日止），透過復育造林實踐守護生態的承諾。

新光人壽長期關注生物多樣性及環境永續議題，結合內外部行動，從山林、農地到海洋，規劃不同行動方案，逐步擴展ESG影響版圖，期盼為生物創造穩定繁衍的棲地，以維持基因多樣性，就如同《山海經》中所記載的豐富生態，不再因為物種滅絕而成為神話與傳說，也讓更多人了解生物多樣性的重要，實現與大自然和諧共生的世界。

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