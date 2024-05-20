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新台幣狹幅盤整收32.236元 觀望520後市場動向

中央社／ 台北20日電
新台幣匯市示意圖。（本報系資料庫）
新台幣匯市示意圖。（本報系資料庫）

總統賴清德今天宣誓就職，台股上下震盪逾200點，不過新台幣匯市卻是交投冷清，匯價窄幅盤整，收盤收在32.236元，小貶3分，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.485億美元。

台灣股匯市上週提前反映520行情，台股週線上漲549.63點，週線連4紅；新台幣匯率同步勁揚，單週累計升值2.07角，升幅達0.64%，週線由黑翻紅。

不過台股今天上下震盪236.17點，指數盤中急跌翻黑，尾盤跌幅收斂，終場以21271.63點作收，由黑翻紅上漲13.16點。

相較台股劇烈震盪，新台幣匯率今天以32.22元開出後，最高32.22元、最低32.268元，成交量能不大且無明顯方向性，匯價呈現狹幅整理。

外匯交易員表示，台股今天比較戲劇化，匯市則是一片寂靜，一方面是520行情上週差不多反映完畢，二是市場聚焦賴總統就職演說上的兩岸論述，是否為兩岸局勢帶來轉變；回顧今年1月總統大選結果出爐後，一度上演股匯雙殺，部分原因是受地緣政治風險升溫的影響，本週可先看看市場動向，如果沒有特別恐慌，匯市就繼續隨整體金融市場走。

外匯交易員指出，本週美國聯準會官員密集發言，可先關注聯準會的政策方向，其次是重要企業的財報公布，又以AI晶片龍頭廠輝達的財報表現及展望最受矚目，畢竟台股與美股連動，近期上漲動能也多來自人工智慧（AI）題材，而台股波動將進一步牽動匯市表現。

台股 新台幣

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