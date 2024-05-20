維持高度系統重要性 土銀「twAA+/twA-1+」評等獲確認

中華信評今天確認土銀的長期發行體信用評等為「twAA+」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。土銀長期評等的評等展望為「穩定」；中華信評認為，未來一至二年土銀應可維持其目前的存款市占率以及高度系統重要性。

此次評等行動係反映：中華信評預測，未來兩年土銀應可將資本水準維持在允當等級。中華信評認為，土銀的資本水準在未來一至二年間應可維持在中華信評認定的允當等級，亦即依標普全球評級定義的風險調整後資本（risk-adjusted capital；簡稱RAC）比可望維持在約9%的水準。

截至2023年12月31日，該行的RAC比為9.5%。為符合巴賽爾資本協定III的法定資本要求，土銀近幾年來已保留其大多數盈餘以強化資本水準。中華信評預期，未來幾年該行將更加著重於中小企業放款的成長，以分散其較集中於不動產業的放款組合。在標普全球評級的RAC架構下，不動產業的風險權數較高。

中華信評指出，土銀的國內存款市占率已有所下滑，但應可在2024年趨於穩定。由於土銀管理階層致力於控管資金成本及來自民營銀行的競爭，該行國內存款的市占率在過去幾年間下滑。截至2023年12月31日，土銀在整體銀行業中的存款餘額（包括郵政轉存款）占比為5.3%，在國內銀行業中排名第十，然低於2022年當時的5.7%以及第七位排名。在過去快速升息期間，該行管理團隊特別將重點放在降低昂貴的美元定存相關成本上。

中華信評預期，未來兩年土銀將維持穩健的全國市場通路，並擴大存款市占率以支持業務成長。同時，以土銀100%的官股結構，以及該行為支持不動產相關放款所扮演的政策性角色來看，該行在面臨財務壓力時將獲得政府的財務支持。中華信評亦預期，為穩定國內金融市場信心，台灣政府方面應會在有需要時及時支持土銀。

儘管如此，若土銀的存款市占率持續降低，中華信評可能會重新評估該行的系統重要性。重新評估系統重要性意味該行一旦倒閉，仍可能對台灣的金融體系與經濟產生重大影響，惟其影響性將相對可控。

「穩定」的評等展望係反映：中華信評認為，土銀將維持其對於台灣金融業的高度系統重要性，亦反映中華信評對於土銀在需要時獲得台灣政府支持的可能性相當高的看法。中華信評預測，未來一至二年期間，該行將會採取審慎的資本政策與穩健的放款成長步伐，使該行在此段期間內的RAC比維持在7%以上的水準。

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