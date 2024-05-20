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重返金融圈 開發金改派李鐘培出任子公司凱基銀董事

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

開發金控（2883）公告改派子公司凱基銀行董事，為影一製作所執行長暨緯來董事長李鐘培，這也是李鐘培離開金融圈轉戰台泥（1101）再到影視圈數年後，又回到老本行金融領域。

李鐘培為台灣滙豐銀行前總裁、台泥前總座，2022年轉戰影視文創，任緯來電視董座與影一董事兼執行長。他也曾擔任全球人壽獨立董事、中信銀行資本市場事業總管理處總處長、花旗銀行台灣區財務長。

中信銀行 凱基銀行 台泥

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