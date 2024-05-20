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新台幣貶3分 收32.236元

中央社／ 台北20日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.236元，貶3分，成交金額8.8億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.22元，最高32.22元、最低32.268元。

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