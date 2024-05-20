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房貸壓力鍋快爆了？去年第4季新購屋平均房貸達970.5萬元、再創新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據聯徵中心去年底購屋房貸統計，平均國人購屋房貸已經達到970.5萬元，一年期間平均房貸又多出85萬元，顯示房價壓力問題正在累積，未來難免會成為執政時需要面對的問題。

據內政部新聞稿指出，由於國內房價部分，因受到整體經濟成長及資金充裕影響，世界各國多面臨房價上漲情形，但在政府推動打炒房等各項措施下，2023年住宅價格指數的平均季漲幅為1.66%，較2021、2022年漲幅2.09%、2.07%縮小，房價漲幅趨緩。

內政部表示，後續並將密切觀察房價變動情形，同時與相關部會共同從市場、資金與稅制面持續研議推動相關政策。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去政策包括《平均地權條例》新修法等，有效抑制短期投機的行為，不過市場很快就適應政策變化，認為房價壓力問題持續累積中，未來可能成為執政時需要面對的問題。

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