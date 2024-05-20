快訊

評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

當心被盜！十組「人氣」4字密碼最易遭破解 專家點出設定地雷

台中新地標台中銀新總行大樓台中之鑽 目標後年中落成

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台中銀行（2812）今天下午法說會，針對耗資上百億元、興建中的未來新總部「台中之鑽」，法說會上也揭露最新進度，不涉及內部裝潢的結構建築部分，預計今年6月底完成，後續裝潢完成目標時程落在2026年中完工啟用。

台中銀新總行大樓位於台中市七期重劃區河南路及市政路口的精華地段，建物名為「台中之鑽」，未來完工後將是台中市首棟高度超過220公尺的大樓，成為台中新地標。這棟新總部大樓興建初期就獲得2018房地產領袖高峰會（MIPIM）高層建築類首獎。

下午法說會有法人關切新總行大樓進度，台中銀表示，台中之鑽從2019年4月開始興建，目前完工進度已達九成左右，現在已發包室內裝修工程，預計建物主體結構不涉及裝潢隔間牆、沒有緩做的部分，將於6月底完成，整棟大樓裝修完工則是預計2026年6月底完成。

台中銀行 法說會

延伸閱讀

90年代台灣第一高樓！「新光摩天大樓」首辦登高賽還曾有觀景台

中壢新明市場髒亂如第三世界 觀光夜市LOGO重打造

五大金融股主權基金加碼 中信金、合庫金等擁三優勢

飛越南和女網友相見歡！7位台灣男子遭疑組「暗黑團」 警方將人留置近3星期

相關新聞

純網銀首家！LINE Bank開辦「美元」理財服務 最高享10%優利

看準新世代用戶外幣理財、結匯需求，LINE Bank宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得...

報稅季手頭緊 投資人賣股變現？ 國泰金庶民經濟調查出爐

國泰金控20日發布2024年5月國民經濟信心調查結果，時事題部分為「民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法...

股市樂觀指數下降 國泰金調查：仍有超過4成民眾願參加除權息

國泰金今日發布5月的國民經濟信心調查結果，其中針對今年民眾參加除權息意願，國泰金此次特別調查，結果顯示雖然本月股市樂觀指...

A咖債 實現價差債息雙向鎖利

美國5月14日公布的PPI數據高於市場預期，美國聯準會主席鮑爾釋出不會升息言論試圖安撫市場情緒，面對美國11月即將舉行總...

新台幣開盤貶1.4分 為32.22元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.22元開盤，貶1.4分

刷卡防詐 擬消費延後生效

阻詐再出招！據了解，銀行為強化防範信用卡詐騙，爭取攔截詐款金流的最後時間，已盯上「變現性高」的信用卡消費，銀行公會五月上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。