台中新地標台中銀新總行大樓台中之鑽 目標後年中落成

台中銀行（2812）今天下午法說會，針對耗資上百億元、興建中的未來新總部「台中之鑽」，法說會上也揭露最新進度，不涉及內部裝潢的結構建築部分，預計今年6月底完成，後續裝潢完成目標時程落在2026年中完工啟用。

台中銀新總行大樓位於台中市七期重劃區河南路及市政路口的精華地段，建物名為「台中之鑽」，未來完工後將是台中市首棟高度超過220公尺的大樓，成為台中新地標。這棟新總部大樓興建初期就獲得2018房地產領袖高峰會（MIPIM）高層建築類首獎。

下午法說會有法人關切新總行大樓進度，台中銀表示，台中之鑽從2019年4月開始興建，目前完工進度已達九成左右，現在已發包室內裝修工程，預計建物主體結構不涉及裝潢隔間牆、沒有緩做的部分，將於6月底完成，整棟大樓裝修完工則是預計2026年6月底完成。

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