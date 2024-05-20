新台幣午盤貶3.5分 暫收32.241元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.241元，貶3.5分，成交金額5.03億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.22元，早盤最高32.22元、最低32.248元。
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