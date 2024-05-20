報稅季手頭緊 投資人賣股變現？ 國泰金庶民經濟調查出爐

國泰金控20日發布2024年5月國民經濟信心調查結果，時事題部分為「民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法」，本次調查結果顯示，63%的民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票基金，相對去年同期調查時增加1.4個百分點。

整體而言，民眾在報稅季前可能出脫股票的看法與去年相近。

國泰金指出，上市櫃企業多數將集中於第2季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息。與2023年5月相比，本次調查結果有41.4%民眾有意願參與除權息，相對上次調查增加7.1個百分點，29.2%的民眾意願則不高或沒意願參與，相對上次調查減少5個百分點。整體而言，民眾對於參與除權息的意願相較於上次調查增加。

每年5月報稅季來臨，投資人或有賣股票/基金資產換現繳稅或節稅的需求。與2023年5月相比，本次調查結果有63%的民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票基金，相對上次調查增加1.4個百分點。整體而言，民眾在報稅季前可能出脫股票的看法與去年相近。

國泰金調查顯示，5月民眾景氣展望樂觀指數下降，消費意願微增，買賣房意願指數上揚。

國發會最新公布的3月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚；調查顯示，雖然民眾景氣現況樂觀指數下降至6 (4月：8)，展望樂觀指數同步走低至2 (4月：3.4)，但仍保持在偏樂觀的正值。

大額消費意願指數及耐久財消費意願指數則同時上揚，分別增至11.5 (4月：11.4)及 -8.3 (4月: -9.4)，其中大額消費意願仍偏樂觀。房屋買賣意願近期呈現連續上升趨勢，其中買房意願及賣房意願指數分別上揚至-38 (4月：-39.8)及 0.7 (4月：-1.6)。

48%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，67%民眾預期通膨仍高於2%：主計總處今年2月預估台灣2024年經濟成長率3.43%，通貨膨脹率1.85%，調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.72%，僅48%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.33%，有67%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。

相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

國際股市區間震盪，股市樂觀情緒及風險偏好同步走降，但仍偏樂觀：調查期間主要央行召開貨幣政策會議，市場對主要央行降息預期減緩，國際股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走降至14.4 (4月：18.6)，風險偏好指數下跌至19.5 (4月：20)。

國泰金本項調查於今年5月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬6,543份有效填答問卷。