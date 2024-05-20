股市樂觀指數下降 國泰金調查：仍有超過4成民眾願參加除權息

國泰金今日發布5月的國民經濟信心調查結果，其中針對今年民眾參加除權息意願，國泰金此次特別調查，結果顯示雖然本月股市樂觀指數下降，但仍有41.4%民眾有意願參與除權息，相對去年增加7.1個百分點，29.2%的民眾意願則不高或沒意願參與，減少5個百分點，而且有63%民眾表示不會在報稅季前出脫股票基金，相對去年增加1.4個百分點，顯示民眾仍正面看待股市後市。

上市櫃企業多數將集中於第二季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息，同時，每年5月報稅季來臨，投資人也會有賣股票及基金資產換現繳稅或節稅的需求，因此，國泰金作此調查了解投資人的選擇，從民眾參與除權息意願高、不會在報稅季前出脫股票的結果，可看出即使樂觀指數下降，但民眾仍樂觀看待未來在股市快速填息的可能。

至於在其他各項指標表現上，相較於對景氣、股市、消費意願等看法，只有買房與賣房指數雙雙上揚，顯示房市交易更加活絡，其中買房指數更是從去年10月以來，已連續8個月上揚，賣房則從1月起連續第5個月上揚。

在對股市和景氣的看法上，雖然民眾景氣現況樂觀指數在5月續降（連續第二個月下降），展望樂觀指數同步走低，但國泰金認為，仍保持在偏樂觀的正值，另外，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數則同時上揚，此外相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

國泰金也指出，由於國際股市區間震盪，主要央行召開貨幣政策會議且市場對主要央行降息預期減緩，因此調查結果顯示股市樂觀情緒及風險偏好同步走降，但仍偏樂觀。統計顯示，民眾對於台股的樂觀指數和風險偏好指數在5月都連二降。

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