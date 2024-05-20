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A咖債 實現價差債息雙向鎖利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
歷次啟動降息後未來2年報酬率(資料來源：Bloomberg)
歷次啟動降息後未來2年報酬率(資料來源：Bloomberg)

美國5月14日公布的PPI數據高於市場預期，美國聯準會主席鮑爾釋出不會升息言論試圖安撫市場情緒，面對美國11月即將舉行總統大選、聯準會應會避免大動作驚擾市場的情況下，凱基投信認為，降息可能會遲到，但不會不到，排除升息可能後，研判利率處於高檔震盪的機率高；目前債券殖利率仍在金融海嘯以來的相對高位，當殖利率在高原區徘徊，正是透過債券鎖定債息的好時機。

凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (00950B)預定經理人鄭翰紘表示，年初以來強勁的經濟表現使市場對積極降息的預期稍有降溫，最新的FED Watch數據顯示，市場預期年底前有高機率降息兩碼，從統計數據反映，第一次降息的月份最有可能出現在9月，第二次降息的月份則有高機率出現在12月，接下來即將來臨的6、7月例會，則有高機率維持利率不變。

鄭翰紘指出，雖然降息可能會遞延到第3季底、第4季初，但根據歷史經驗，債市的反應通常會走在FED啟動降息之前。觀察過去50年間，每當投資等級債當年度呈現負報酬，接下來三三年就會累積上漲10-50%，總計2021年以前的9次收黑年度，未來三年平均有33%的反彈幅度；在歷經2021、2022連續兩年下跌後，債市去年止跌回升，今年多頭行情進入第二年，長期上漲趨勢才剛開始，現在正可提前進場布局未來資本利得。從近年幾次FED啟動降息後未來兩年報酬率來看，全球A級公司債平均報酬16.2%，美國公債平均15.1%，全球A級公司債在啟動降息後兩年的表現不僅優於美國公債，且報酬都有雙位數水準。

利率市場反應變化莫測，如何鎖定高利率又能兼顧降低信用風險？鄭翰紘表示，凱基A級公司債(00950B)所追蹤的彭博全球美元A級公司債券指數，聚焦成熟市場債券，截至4月底為止，總計382檔成分債，平均票息率5.41%，平均殖利率5.76%，最低信評介於A-至A+，債券存續期間設定報酬/風險比最佳的中天期債券。債券配置鎖定全球A級公司債，財務體質較為健全，相對不怕降評風險，還可掌握各國成長機會，實現同時追求資本利得及息收；搭配首檔月底領息債券ETF的設計，正可完備現金流規劃。凱基A級公司債(00950B)預計6月19日開始募集，發行價15元也很親民，可望作為殖利率高原區鎖利的投資優選。

債券ETF 美國公債 降息

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