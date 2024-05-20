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新台幣開盤貶1.4分 為32.22元

中央社／ 台北20日電
新台幣匯率。圖／聯合報系資料庫
新台幣匯率。圖／聯合報系資料庫

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.22元開盤，貶1.4分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.235元至32.220元。

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