安聯投信：關注台北電腦展題材及外資動向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

展望後市，安聯投信台股團隊表示，近期資金輪動加速，部分受資金青睞的題材成為帶動大盤的主要力道；後續可留意6月初登場的台北電腦展、是否有AI等新應用與題材發酵外，近期內外資力道是否出現短線的轉變，也是可以留意的地方。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，盤面上資金輪動速度加快，且最近多集中在有股息題材，吸引資金成為推升大盤的重要題材之一；另外包括部分非電金題材、落後補漲標的，亦是吸引資金推動大盤向上的力道來源之一；其中部分落後補漲非電金題材主要是受惠於財報公布、獲利上調等正面消息的加乘效果所激勵。

安聯投信台股團隊表示，由於5、6月是財報公布季節，同時也會碰到部分高股息題材可能因成分股變化所帶來的資金板塊挪移效益，進一步加速盤面資金輪動；除此之外，在市場已陸續反映第1季財報基本面數據後，隨著評價面走高後，以及市場在等待第2季財報等基本面數據、或是產業新展望前，盤勢波動也會加劇，或是處於反覆修正評價面的格局。

在科技股部分，安聯投信台股團隊表示，AI、半導體等長期上仍是大趨勢、並沒有改變，近期隨著各家公司財報等營運數字陸續揭曉，加上短線上評價面的變化，每家狀況不盡相同，股價會出現比較大的波動；另方面，部分市場資金也在等待6月初登場的台北電腦展，部分資金也有提前卡位布局部分可能受惠的供應鏈。

在資金動能部分，根據證交所統計，上周五(17)日外資買超14.88億元，力道明顯較前幾個交易日限縮，近一周外資連續買超金額仍達1143.49億元，持續成為近期支撐台股走勢向上的主要力道之一。

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