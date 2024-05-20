台股衝破21000高點 基金經理人：台灣掌握技術關鍵成AI議題最大贏家
台股5月16日台股盤中再衝出歷史新紀錄，17日雖電子股有拉回修正，國泰投信仍建議投資人應以長線布局為考量標準，AI題材依舊有商機。焦點議題包括台積電（2330）3奈米持續火熱、聯發科（2454）宣布將積極與輝達合作推出AI PC處理器、鴻海（2317）則在法說會被外資看好第2季電動車與AI市場等好消息，大廠紛紛交出亮眼表現。
國泰台灣高股息基（0056）金經理人梁恩溢指出，半導體產業去庫存已告一段落，加上美國4月消費者物價指數(CPI)釋出通膨降溫訊號，激勵美股四大指數走高，消弭了外界對聯準會（Fed）今年可能會再度升息的擔憂，全球半導體業喜迎AI PC無限商機，將有望在下半年迎來更強新氣象。
美國日前宣布對大陸提高電動車、半導體等產業的關稅，是否升級成貿易戰仍有很大未知數。法人表示，美國提高關稅為全球半導體供應鏈投下震撼彈，加速產業鏈去「中」化，原先投入中國的訂單可能被轉出，由具有先進半導體技術的台、韓、日接手。台廠成為受益者，技術相對成熟的晶片代工廠訂單量會在年中開始湧現。
梁恩溢表示，國泰台灣高股息基金配置以長線佈局為主，注重個股的市場流動性，選擇具發展潛能的龍頭企業。「AI產業分工精細且環環相扣，這個市場就是大者恆大，製程技術的熟練程度是成為業界龍頭的關鍵」梁恩溢補充，台灣在AI議題上有絕對優勢，國泰台灣高股息基金鎖定AI、電子類股為主，如晶片代工有台積電、鴻海等績優股，IC設計有聯發科、散熱則有奇鋐。此外也選入汽車、設備來維持組合均衡，打造可攻可守堅強陣容。
國泰台灣高股息基金成立三年多，以不配息A類型為例，如投資人在基金成立日時，每月定期定額投入15,000元，累積至4月底買回，根據歷史績效推算，投資人資產將從本金690,000元，累積至1,209,087元，定期定額報酬率達75.23%，即使是剛出社會的新鮮人，只要做好投資理財，藉由時間複利效果累積資產，也能創造被動收入。
國泰台灣高股息基金由經理人主動操盤，從專業的角度判斷掌握AI市場脈動，幫助新手投資人更快上手。即日起到12/31，國泰台灣高股息基金單筆、定期定額手續費皆0元，透過國泰e家人開戶就能輕鬆申購基金。國泰投信也與悠遊付、全盈+PAY等電子支付平台合作，不用出門線上搞定國泰投信開戶及綁定支付，小資族也能簡單存出人生第一桶金。
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