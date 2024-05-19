期交所調高陽明期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所5月20日調高陽明 （2609）期貨契約(DAF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，這次調高因陽明經證交所於5月16日公布為處置有價證券(處置期間為2024年5月17日至5月30日)，期交所依規定調高陽明期貨契約(DAF)所有月份保證金適用比例，自年5月20日(證券市場處置生效日次一營業日)該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，5月30日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

臺灣期貨交易所 陽明

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