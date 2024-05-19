群益響應支持台北市政府失智友善社區計畫 踐行ESG永續承諾

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益於營業大廳張貼如何預防失智的宣導海報，營業處吳洪志協理(左一)帶領同仁合影。(群益金融集團/提供)
群益於營業大廳張貼如何預防失智的宣導海報，營業處吳洪志協理(左一)帶領同仁合影。(群益金融集團/提供)

群益金融集團宣布自即日起，將全力支持台北市政府推動的失智友善社區計畫，並積極踐行環境、社會和公司治理（ESG）的永續發展承諾。為此，公司率先於內部網站公告衛生福利部國民健康署的「失智友善資源整合平臺」相關資訊，期許同仁為社區失智者提供更多支持與協助，共同創造健康、快樂的工作與生活環境。

群益藉由台北市政府設立的失智症服務網，提升員工對失智症的認識：通過早期預防、早期診斷、早期資源介入，才能有效延緩失智者病情，降低照顧者壓力。失智友善資源整合平臺的內容涵蓋了失智症相關知識、照顧服務、法律規範等方面的資訊，並提供了許多實用的工具和指引，以幫助員工理解失智者並與其建立良好互動關係。

群益金融集團一直秉承著「關心、創新、卓越」的價值觀，不僅致力於推動金融產業的發展，更重視社會責任、積極參與各項社會公益活動。在台北市政府的失智友善社區計畫的號召下，群益金融集團將與社區居民及社區組織一同創造充滿關愛、尊重和支持的友善社區，為失智者和其家庭提供更好的友善環境和服務，並串連集團的金融服務網，於全省各營業據點張貼海報，向同仁及民眾宣導如何預防失智：包括保持健康的生活方式（如適量鍛鍊、健康飲食、充足睡眠）、積極參與社交活動、保持心理健康、及時治療慢性疾病等。此外，透過失智症關懷專線，以便失智者及其家庭能夠隨時獲取幫助與支持。

透過支持失智友善社區一系列的措施，群益金融集團將持續為推動失智友善社區的建設貢獻力量，善盡企業社會責任，與社區攜手建立失智友善社區網絡並提供互動式的關懷，展現群益ESG永續未來的具體行動。

ESG 失智症 群益

延伸閱讀

發揚「反光鏡菩薩」精神 青商志工擦拭反光鏡關懷社區交通

最牛一輪／王道銀報喜 群益3B有戲

嘉縣社區第1線反應員培訓 84歲阿嬤也參加：跌倒骨折很受用

嘉縣培訓社區第一線反應員 提高民眾應對災害能力

相關新聞

台股衝破21000高點 基金經理人：台灣掌握技術關鍵成AI議題最大贏家

台股5月16日台股盤中再衝出歷史新紀錄，17日雖電子股有拉回修正，國泰投信仍建議投資人應以長線布局為考量標準，AI題材依...

群益響應支持台北市政府失智友善社區計畫 踐行ESG永續承諾

群益金融集團宣布自即日起，將全力支持台北市政府推動的失智友善社區計畫，並積極踐行環境、社會和公司治理（ESG）的永續發展...

購物特約店門號認證 大型銀行提議電文規格統一解套

購物特約店的門號認證機制，非得由聯卡中心來作為平台？金融圈知情人士指出，其實只要把一個東西改掉，就可作到「門號認證無國界...

獨／阻詐再出招！信用卡消費延後24小時生效 銀行公會瞄準三大項目

阻詐再出招！據了解，為能強化阻詐，爭取攔截詐款金流的最後時間，某些「變現性高」的信用卡消費，已被盯上，銀行公會在五月上旬...

轉盈有望！純網銀累虧59億元 將來銀行止血速度最快

三家純網銀正緩步止血。據金管會截至2024年3月底統計，三家純網銀累積虧損58.9億元，較去年同期累虧59.9億元，虧損...

將來銀行擬和中華電信合銷旅平險 可望成為異業結盟保險跨售第二案

金管會在五月上旬已再度召集三大純網銀進行座談，對此金管會指出，業者再向金管會提出兩大開放建議，一是開放純網銀能擁有辦理投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。