群益響應支持台北市政府失智友善社區計畫 踐行ESG永續承諾

群益金融集團宣布自即日起，將全力支持台北市政府推動的失智友善社區計畫，並積極踐行環境、社會和公司治理（ESG）的永續發展承諾。為此，公司率先於內部網站公告衛生福利部國民健康署的「失智友善資源整合平臺」相關資訊，期許同仁為社區失智者提供更多支持與協助，共同創造健康、快樂的工作與生活環境。

群益藉由台北市政府設立的失智症服務網，提升員工對失智症的認識：通過早期預防、早期診斷、早期資源介入，才能有效延緩失智者病情，降低照顧者壓力。失智友善資源整合平臺的內容涵蓋了失智症相關知識、照顧服務、法律規範等方面的資訊，並提供了許多實用的工具和指引，以幫助員工理解失智者並與其建立良好互動關係。

群益金融集團一直秉承著「關心、創新、卓越」的價值觀，不僅致力於推動金融產業的發展，更重視社會責任、積極參與各項社會公益活動。在台北市政府的失智友善社區計畫的號召下，群益金融集團將與社區居民及社區組織一同創造充滿關愛、尊重和支持的友善社區，為失智者和其家庭提供更好的友善環境和服務，並串連集團的金融服務網，於全省各營業據點張貼海報，向同仁及民眾宣導如何預防失智：包括保持健康的生活方式（如適量鍛鍊、健康飲食、充足睡眠）、積極參與社交活動、保持心理健康、及時治療慢性疾病等。此外，透過失智症關懷專線，以便失智者及其家庭能夠隨時獲取幫助與支持。

透過支持失智友善社區一系列的措施，群益金融集團將持續為推動失智友善社區的建設貢獻力量，善盡企業社會責任，與社區攜手建立失智友善社區網絡並提供互動式的關懷，展現群益ESG永續未來的具體行動。

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