全球十大最強保險品牌 國壽第二

國泰人壽在全球保險公司評比再創佳績。國際品牌顧問公司Brand Finance日前公布，國泰人壽不但勇奪「全球十大最強保險品牌」第二名，為台灣唯一入選保險業者，更入選該公司發布的「二○二四年全球百大最有價值保險公司品牌」排行榜，是唯一連續十年入榜的台灣保險公司，全球排名更升至第廿九名，持續穩居台灣第一。

Brand Finance本次評比，國泰人壽的品牌價值上看台幣一千六百億元，相較前次上升百分之九。除了計算品牌價值，Brand Finance也依據行銷投資、利害關係人權益和業務績效等面向計分，評比各家保險公司的品牌實力，國壽品牌實力在這次評比升至AAA等級，且品牌強度指數上升四點一分來到八十七點七分，於品牌認知、品牌偏好、推薦可能性等面向，皆獲亮眼成績。

國壽目前在全國有將近八百萬保戶，總共有近兩千萬張保單，除國際評比獲亮眼成績，國壽去年也是台灣唯一初年度保費收入（FYP）突破千億大關的壽險業者，穩居FYP四連霸的佳績。

國泰人壽守護全台近八百萬位保戶，肩負近兩千萬張保單的責任；為聆聽客戶的回饋，自二○一六年導入NPS（淨推薦分數，代表客戶願意為其他人推薦該公司的指數），為國內首家導入業者。最新調查顯示，國泰人壽二○二三年NPS高達百分之卅五點一，連續四年正成長，且獲得百分之九十八點八整體客戶滿意度。

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