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特店門號認證 銀行提議規格統一

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

購物特約店的門號認證機制，非得由聯合信用卡處理中心作為平台嗎？金融圈人士指出，金管會和銀行公會月前召開內部會議，已有大型民營銀行建議，只要把各銀行為確認門號和持有人身分所發送的電文規格統一，就可作到「門號認證無國界」，破除門號認證在各銀行之間的障礙。

目前包括新光三越、台北一○一、大潤發、統一超商、全家、全聯的App等，都有各自的錢包，而這些錢包都有技術提供銀行，並一併提供綁卡的技術服務。

其中台新、國泰、中信，為消費購物特店提供錢包App技術的前三大銀行。例如新光三越的skm pay，以及全家、大潤發、台北一○一的錢包App，就是台新銀行製作；其中，台北一○一的錢包，台新負責的是非聯名卡的部分，聯名卡部分則為中信銀負責提供綁卡技術。至於統一超商、全家、全聯、萊爾富、85度C、屈臣氏等錢包，則是由國泰世華銀作為錢包技術商，提供信用卡的綁卡技術。

業者說，由於各銀行的門號認證電文發送規格並未統一，因此造成跨行認證的障礙。舉例來說，skm pay是由台新提供錢包技術，若綁卡skm pay的信用卡是台新的客戶，台新就可直接認證門號是否為本人所有，若綁的是其他銀行的客戶，台新就沒有資料，且電文發送出去也因為規格不同無法即時取得回訊，造成認證障礙。

銀行業者指出，把國內為百貨或大賣場特店專門提供錢包App技術的前幾大銀行間的門號發送電文規格統一即可，透過聯卡中心作為平台反而工程更浩大。

據指出，銀行公會已向金管會提出分析，國際Pay和特店App在持卡人身分驗證上，有三大作業差異，其中，國際pay的身分驗證不必透過收單機構，綁卡資訊傳送也可直接進行，但特店的App則得透過收單機構進行；此外，前者以代碼化服務規範，後者則是3DS規範，導致未來收單行的任務更重；但銀行業者認為，只要把規格統一化，收單行執行「跨行」門號認證的難度將大為降低。

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