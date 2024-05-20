刷卡防詐 擬消費延後生效

阻詐再出招！據了解，銀行為強化防範信用卡詐騙，爭取攔截詐款金流的最後時間，已盯上「變現性高」的信用卡消費，銀行公會五月上旬開會，擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三類信用卡消費延後廿四小時才生效；相關提案將報送金管會，核備後即可上路，預計最慢今年底前就可執行。

由於信用卡盜刷氾濫，銀行公會因此提出上述新對策。此外，金管會也將列管銀行對信用卡的阻詐成效，由聯合信用卡處理中心在每月十五日前，彙整各銀行統計數字進行管考。至於何謂「阻詐成功」的數字？據銀行公會研議結果，數字的認定有兩項標準，一是透過銀行交易偵測系統成功攔阻，以授權失敗的金額來計算，另外則要求信用卡停卡前的授權失敗累加金額，不能超過該疑似盜刷信用卡在停卡之前的可用餘額。

知情人士透露，銀行公會在五月上旬開會，會中討論針對遊戲點數、錢包儲值、電子禮券交易等三類的刷卡消費，將提出兩大新措施，一是將這三類的刷卡消費，給予獨立的MCC Code（特定的交易代碼），便於各銀行從代碼判斷刷卡消費屬於這三類，另外則是要求單筆金額超過一定金額（暫訂三千元）以上，使用或移轉要等待廿四小時才能使用。

這兩項新措施受銀行業者高度矚目，業者說，電商購物平台若不願意配合，屆時發行像遊戲點數導致盜刷，當受害人請求賠償時，電商就必須全數理賠。

銀行主管指出，銀行公會針對這三類消費研議提出新措施，原因是若是物品的盜刷，因為有貨物運送時間的遞延，仍有爭取阻詐的時間，前述這三類消費只要生效，錢馬上就被轉走，因此增訂廿四小時後生效的做法。

銀行業者指出，延後廿四小時生效，的確會有消費者會抱怨，但信用卡盜刷太氾濫，尤其是這種透過點數儲值或是電子禮券或者是錢包儲值這種方式把錢流出去，只需要幾秒鐘的時間就完成，根本追不回來，只好請消費者共體時艱。

至於特約店對消費者的身分認證機制的強化，除了比照國際三大Pay的手機門號認證，據透露，銀行公會研議若消費特店綁定信用卡的身分驗證是透過3DS，而不是透過OTP（手機簡訊驗證）進行，銀行將要求特店配合兩件事，一是設定達一定金額，例如三千元以上就需要強化驗證，另一個則在消費者綁定信用卡後，「綁定後的前三至五筆交易要逐筆驗證」。

針對強化身分驗證，銀行公會提議兩種作法，一種是透過FIDO機制，也就是指紋、人臉等生物辨識的方式進行，另一種則是用雙向簡訊的方式，但以FIDO機制較受銀行業者支持。

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