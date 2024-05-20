聽新聞
test
0:00 / 0:00
渣打、星展談日圓 有機會再貶到160
日本今年首季GDP萎縮2％，且通膨高於2％，顯示經濟陷入低度停滯性通膨、而非正向循環，國內經濟依然疲弱，日本央行對升息猶豫不決。金融業者認為，除非日本央行改變貨幣政策、偏向升息，否則中期日圓將承受壓力，渣打與星展也同步認為，日圓再回貶到160日圓「的確有機會」。
渣打財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，日本央行5月出手干預，促使日圓對美元升值，但日圓仍存在回貶至160日圓兌1美元可能性，只要美通膨回升、市場波動，就不排除可能性，惟日本央行在此價位干預心理已出現。
星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉則估，日圓第2季先看155日圓，假設貶破此價位「都是超貶」，貶至160日圓仍有機會，下半年估計日本央行上調利率0.25個百分點，有望支撐日圓，屆時將有機會回升到149日圓。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 退休換屋怎選？專家推雙北四區「住新屋換現金」
▪ 賣房先請房仲發毒誓！他主張「去陰廟燒文」 業界人士怒了：慢走不送
▪ 張旭嵐／新青年不怕貸 為何他們寬限期要用到滿？
▪ 他想買房卻猶豫「公司附近很荒涼」 網見地點喊衝：大爆噴預備
▪ 房市銷售旺傳出建商封盤 推案速度開始煞車
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言