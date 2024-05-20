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渣打、星展談日圓 有機會再貶到160

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
日本今年首季GDP萎縮2％，且通膨高於2％，顯示經濟陷入低度停滯性通膨、而非正向循環，國內經濟依然疲弱，日本央行對升息猶豫不決。圖為日圓示意圖。 （路透）
日本今年首季GDP萎縮2％，且通膨高於2％，顯示經濟陷入低度停滯性通膨、而非正向循環，國內經濟依然疲弱，日本央行對升息猶豫不決。圖為日圓示意圖。 （路透）

日本今年首季GDP萎縮2％，且通膨高於2％，顯示經濟陷入低度停滯性通膨、而非正向循環，國內經濟依然疲弱，日本央行對升息猶豫不決。金融業者認為，除非日本央行改變貨幣政策、偏向升息，否則中期日圓將承受壓力，渣打與星展也同步認為，日圓再回貶到160日圓「的確有機會」。

渣打財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，日本央行5月出手干預，促使日圓對美元升值，但日圓仍存在回貶至160日圓兌1美元可能性，只要美通膨回升、市場波動，就不排除可能性，惟日本央行在此價位干預心理已出現。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉則估，日圓第2季先看155日圓，假設貶破此價位「都是超貶」，貶至160日圓仍有機會，下半年估計日本央行上調利率0.25個百分點，有望支撐日圓，屆時將有機會回升到149日圓。

日本央行 財富 通膨

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