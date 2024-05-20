聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元優存利率 王道銀喊5.68％

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

美國聯準會（Fed）短線看不到降息，國銀續推美元高利專案。4月底到5月初，至少三家銀行推出高利美元定存專案，最高5字頭， 其中王道銀（2897）給3個月5.68％美元定存專案為最高，單筆僅需300美元起。

土銀、渣打銀以及王道銀在4月底、5月初推出新美元高利定存專案，王道銀給3個月5.68％美元定存專案，單筆僅需300美元起、最高上限5萬美元，且不限承作筆數，鎖定新戶或是王道銀個人客戶既有新增存款。

渣打銀5月推出3個月5.58％年利率專案，限定新資金，且單筆5萬美元起跳；土銀5月2日推出的高利美元專案，鎖定DBU以及OBU客戶，單筆5,000美元以上、新資金以及臨櫃辦理，可以選擇1個月5％或3個月5.1％美元定存專案，且專案快閃1個月就結束。

惟目前市場上美元定存利率最高的，仍包括永豐銀，給房貸戶1個月6％、一般客戶也有7天期10.5％，起存門檻最低僅100美元。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉同步認為，美元第2季仍有機會走強，主因市場遞延美降息時間，以及歐洲、英國央行降息訊息出現，假設歐洲啟動降息，美歐利差擴大，支撐美元，目前美元仍有利多、歐元利空尚未出現，估美元指數第2季維持104到107。

客戶 快閃 財富

延伸閱讀

民眾瘋買黃金！越南金價高漲走私猖獗 海關啟動嚴打專案

代課老師3個月內轉職上岸 錄取地理資訊系統工程師

柬埔寨推動366億美元基礎建設 中日兩國競逐

台文館吉祥物「阿龍」抄襲風暴 廠商深夜鄭重致歉 還原事件時序

相關新聞

刷卡防詐 擬消費延後生效

阻詐再出招！據了解，銀行為強化防範信用卡詐騙，爭取攔截詐款金流的最後時間，已盯上「變現性高」的信用卡消費，銀行公會五月上...

金管會送利多 純網銀兩業務將鬆綁...有利轉盈

純網銀利多來了。金管會正研擬開放純網銀兩大新業務，一、兼營投顧，以提供客戶理財建議，讓純網銀從建議到賣基金，理財服務一條...

全球十大最強保險品牌 國壽第二

國泰人壽在全球保險公司評比再創佳績。國際品牌顧問公司Brand Finance日前公布，國泰人壽不但勇奪「全球十大最強保...

美元優存利率 王道銀喊5.68％

美國聯準會（Fed）短線看不到降息，國銀續推美元高利專案。4月底到5月初，至少三家銀行推出高利美元定存專案，最高5字頭，...

渣打、星展談日圓 有機會再貶到160

日本今年首季GDP萎縮2％，且通膨高於2％，顯示經濟陷入低度停滯性通膨、而非正向循環，國內經濟依然疲弱，日本央行對升息猶...

保險小百科／海域活動綜合險 特定事故可理賠

台灣四面環海，海洋運動與觀光是民眾重要的休憩活動，不過，游泳、衝浪、潛水等也潛藏相當風險。過去民眾在從事海域相關活動時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。