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美元優存利率 王道銀喊5.68％
美國聯準會（Fed）短線看不到降息，國銀續推美元高利專案。4月底到5月初，至少三家銀行推出高利美元定存專案，最高5字頭， 其中王道銀（2897）給3個月5.68％美元定存專案為最高，單筆僅需300美元起。
土銀、渣打銀以及王道銀在4月底、5月初推出新美元高利定存專案，王道銀給3個月5.68％美元定存專案，單筆僅需300美元起、最高上限5萬美元，且不限承作筆數，鎖定新戶或是王道銀個人客戶既有新增存款。
渣打銀5月推出3個月5.58％年利率專案，限定新資金，且單筆5萬美元起跳；土銀5月2日推出的高利美元專案，鎖定DBU以及OBU客戶，單筆5,000美元以上、新資金以及臨櫃辦理，可以選擇1個月5％或3個月5.1％美元定存專案，且專案快閃1個月就結束。
惟目前市場上美元定存利率最高的，仍包括永豐銀，給房貸戶1個月6％、一般客戶也有7天期10.5％，起存門檻最低僅100美元。
星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉同步認為，美元第2季仍有機會走強，主因市場遞延美降息時間，以及歐洲、英國央行降息訊息出現，假設歐洲啟動降息，美歐利差擴大，支撐美元，目前美元仍有利多、歐元利空尚未出現，估美元指數第2季維持104到107。
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