金管會送利多 純網銀兩業務將鬆綁...有利轉盈
純網銀利多來了。金管會正研擬開放純網銀兩大新業務，一、兼營投顧，以提供客戶理財建議，讓純網銀從建議到賣基金，理財服務一條龍，二、以試辦模式，准純網銀攜手電信業推新保單；一旦拍板放行，將增加純網銀「開源」業務，有利2024年獲利拚虧轉盈。
金管會5月初與三家純網銀開聯繫會議，主委黃天牧親自主持，會中黃天牧表達即便要卸任，仍關心純網銀發展，也觀察純網銀已從「如何獲客」走向「如何獲利」。
將來銀行在會中爭取放行兩大新業務，一、放寬兼營投顧條件，比照擔任基金銷售機構的銀行財業務條件，從僅限每股淨值不能低於面額，放寬只看銀行資本適足率，藉此取得投顧執照，以提供客戶市場訊息、理財建議。
目前純網銀都已獲准銷售境內外基金，一旦可從前端的「建議」串到後端的「銷售」，讓客戶理財一條龍，增加銷售動能。
二、比照富邦產與台灣大（電信業）異業合作推保單的試辦案，讓純網銀以「保代」身分也能攜手電信業推新保單，擴大業務範圍、增加新商品做銷售。據了解，這兩大新業務，金管會初步都傾向支持，放行有望。
銀行局副局長林志吉說，放寬兼營投顧業務條件，涉及修改「證券投顧事業設置標準」第24條，因該規定需每股淨值不能低於面額，使目前仍有累虧的三家純網銀，都無法兼營投顧事業。
他說，純網銀建議可否延續去年擔任基金銷售機構的條件，只看銀行資本適足率，該案正請證期局研議中。
保險局主秘古坤榮則說，目前僅開放保險業可與金融科技業做異業合作，推創新型保單，「保險業」僅限產、壽險業，未包括銀行兼營的保代，初步會請純網銀以「試辦」方式來申請，試辦一段時間後，再做修改法規做全面放行。
林志吉說，目前純網銀有三大項試辦業務，一、法人戶開戶，准用線下輔助做身分驗證，三家都申請試辦，二、房貸新戶准線下輔助簽訂契約，將來銀行已完成試辦，三、聯貸案參貸，將來和樂天銀試辦中。
據金管會統計，三家純網銀今年首季仍全虧損，又以連線商銀（LINE Bank）稅前虧損3億元最多，將來銀行虧2.3億元次之，樂天商銀虧1.8億元，三家都正做「開源」以力拚虧轉盈。
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