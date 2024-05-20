將來銀虧損止血 速度最快

三家純網銀正緩步止血。據金管會截至2024年3月底統計，三家純網銀累積虧損58.9億元，較去年同期累虧59.9億元，虧損已開始縮減，又以將來銀行3月底累虧僅剩8.41億元最少，近一年累積虧損就大幅縮減了67%，止血速度也最快。

就金管會觀察，近年純網銀聯繫會議，發現純網銀已從「如何獲客」走向「資金運用、縮減損益兩平」，如爭取做聯貸、以去化資金，或是拓增賣基金做「開源」、增加獲利。

金管會公布三家純網銀財務狀況。截至2024年3月底，以LINE Bank累積虧損30.3億元最大、虧損擴大56%，樂天累虧20.1億元次之、虧損擴大36%，將來銀行累虧8.4億元最少，更較去年同期虧損25.73億元大幅縮減，也是唯一一家虧損出現止血的純網銀。

銀行局副局長林志吉說，即便LINE Bank累積虧損額較大，但就銀行局觀察，LINE Bank首季虧損已較往年縮小。

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