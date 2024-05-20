國壽保險品牌 躍全球二哥
國際品牌顧問公司Brand Finance日前公布，國泰人壽勇奪「全球十大最強保險品牌（Top 10 Strongest Insurance Brands）」第二名，為台灣唯一入選之保險公司；同時近期也揭曉「2024年全球百大最有價值保險公司品牌（Insurance 100 2024）」排行榜，國泰人壽是唯一連續十年入榜之台灣保險公司，全球排名更升至第29名，持續穩居台灣第一。
Brand Finance本次評比，國泰人壽品牌價值上看新台幣1,600億元，較前次上升9%。除計算品牌價值，Brand Finance亦依據行銷投資、利害關係人權益和業務績效等面向計分，進一步評比各家保險公司品牌實力，國壽品牌實力升至AAA等級，且品牌強度指數（BSI）上升4分來到87.7分，於品牌認知、品牌偏好、推薦可能性等面向，皆獲亮眼成績。
國泰人壽在「全球十大最強保險品牌」的排名，今年更躍升到第二名，顯示全方位公司經營的優異表現。除國際評比獲亮眼成績，國壽營運績效亦有目共睹，2023年為台灣唯一初年度保費收入（FYP）突破千億大關的壽險業者，穩居FYP四連霸的佳績。
國泰人壽指出，該公司守護全台近800萬位保戶，肩負近2,000萬張保單的責任；為聆聽客戶的回饋，自2016年導入NPS（淨推薦分數），為國內首家導入業者。據最新調查顯示，國泰人壽2023年NPS高達35.1%，連續四年正成長，且獲得98.8%整體客戶滿意度。
此外，國泰人壽的永續作為，亦獲得國際的高度肯定；獲選投資人議程「投資人氣候行動計畫」（Investor Climate Action Plans）最新標準的最佳實踐案例，更是首批加入「Nature Action 100」倡議的參與者，一起保護地球的生態系。
年度盛事「步步攻億走」也邁入第三屆，國壽訂下600億步的目標，允諾達標後將提供700萬元基金，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動。
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