碎片化保險 助攻產險業績

看好網路投保商機，產險業近年來積極搶攻市占率，為使網路投保商品多元化，業者也針對特定風險或短暫需求，推出「碎片化保險」，給民眾更多選擇。

產險業者指出，碎片化保險商品不斷推陳出新，滿足用戶不同情境下的保險需求，像這幾年推出的登山險、海域活動綜合保險、露營險、路跑險等，都符合特定客群需求。

國泰人壽近年針對不同場景推出多種網路投保商品組合，如國內首創「高速公路碰撞險」，最大特色是「走多少、用多少」，簡單來說，保戶開上高速公路保單才啟動，1年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，若車主一年內5,000公里的里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶。

富邦產險同樣持續推廣新興風險的保險商品，如登山險及海域險，且其攜手台灣大哥大試辦「一站式」投保創新服務，經客戶同意後，台灣大將在高山登山口、海域等區域，發送簡訊提醒安全注意，並可透過簡訊連結至台灣大客服App登入，即可快速投保登山險或海域險，並將保費合併電信帳單。

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