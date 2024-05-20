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產險網保金額大增三成 旅平險飆增七成最亮眼

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
旅平險（含旅遊不便險）網路投保件數突破百萬件。 聯合報系資料照
旅平險（含旅遊不便險）網路投保件數突破百萬件。 聯合報系資料照

透過網路購買保單的民眾愈來愈多，促使網路投保業績大成長。產險業今年前四月網路投保件數達221.9萬件，較去年同期155.5萬件成長逾四成，總計網路投保金額達15.1億元，較去年同期11.5億元，年成長30.9%。其中，旅平險（含旅遊不便險）網路投保件數突破百萬件，占整體網路投保近六成，投保金額則突破4億元大關。

據產險業統計，4月網路投保件數達58.1萬件，較去年同期34.1萬件，大幅成長逾七成，總計網路投保金額達3.8億元，較去年同期2.6億元，年成長46.1%；累計今年前四月網路投保件數達221.9萬件，較去年同期成長逾四成，總計網路投保金額達15.1億元，年成長30.9%。

依產險類別來看，汽車險、機車險及旅行綜合險仍是前四月簽單保費前三名，保費分別為5.5億元、4.9億元、4億元；但若依成長率最高則是旅行綜合險，前四月網路投保件數達131.3萬件，突破百萬大關，較去年同期旅綜險網路投保件數77.6萬件，年增69.1%，簽單保費達4億元，亦較去年同期成長逾七成。業者指出，由於大多數國人已習慣出國就事先在線上買旅綜險，加上接下來暑假出國旺季將至，預期旅綜險簽單保費有機會出現一波漲幅。

汽、機車險網路投保簽單保費金額仍位列第一、二名，汽車險今年前四月投保件數達31.8萬件，較去年同期28.2萬件，增加3.5萬件，保費達5.5億元，較去年同期4.7億元，年成長17.8%。機車險今年前四月投保件數達51.3萬件，較去年同期42.4萬件，增加約8.9萬件，簽單保費達4.9億元，成長近三成。另外，傷害險前四月網路投保件數5萬件，年成長14.6%，簽單保費0.1億，年成長23.7%。

而網路投保住宅火險（含住綜）及其他險種，如責任險、寵物險等則陷入衰退，儘管住宅火險在4月投保件數較去年同期大增4,829件，簽單保費年成長147.2%，但統計前四月網投住宅火險簽單保費僅0.1億元，年減16.6%。

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