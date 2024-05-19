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購物特約店門號認證 大型銀行提議電文規格統一解套

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行業者建議，特店App錢包若要用行動電話門號來認證身份，直接由銀行統一門號認證的電文規格最簡單。（美聯社）
銀行業者建議，特店App錢包若要用行動電話門號來認證身份，直接由銀行統一門號認證的電文規格最簡單。（美聯社）

購物特約店的門號認證機制，非得由聯卡中心來作為平台？金融圈知情人士指出，其實只要把一個東西改掉，就可作到「門號認證無國界」，那就是把各銀行之間為確認門號和持有人身份所發送的電文規格，完全統一化，這樣就可破除門號認證在各銀行之間的障礙，業者透露，一個月前已有大型民營銀行在先前由金管會和銀行公會召開的內部會議上提案建議。

目前包括新光三越台北101、大潤發、統一超商、全家、全聯的App，都有各自的錢包，而這些錢包技術，都有背後的技術提供銀行，並且一併提供綁卡的技術服務。

其中，台新、國泰、中信，可說是國內為消費購物特店提供錢包App技術的前三大銀行。例如，目前新光三越的skm pay（即新光三越的錢包App），以及全家、大潤發、台北101的錢包App，就是台新銀行製作；其中，台北101的錢包，台新負責的主要是非聯名卡的部分，聯名卡的部分則為中信銀負責提供綁卡技術。而統一超商、全家、全聯、萊爾富、85度C、屈臣氏這些錢包，則是由國泰世華銀作為錢包技術商，提供信用卡的綁卡技術。

但目前由於各銀行的門號認證電文發送規格並未統一，因此會造成「跨行」認證的障礙。舉例來說，skm pay是由台新提供錢包技術，倘若綁卡skm pay的信用卡是台新的客戶，那麼台新就可直接為其認證門號是否為本人所有，但倘若綁卡的是其他銀行的客戶，則台新就沒有該行客戶的資料，另外電文發送出去也會因為規格不同無法即時取得回訊，造成認證障礙。

銀行業者私下指出，把國內為百貨或大賣場特店專門提供錢包App技術的前幾大銀行之間的門號發送電文規格統一即可，透過聯卡中心來作為平台則反而工程更浩大。

據指出，銀行公會已向金管會提出分析，國際Pay和特店App在持卡人身份驗證上，主要有三大作業差異，其中，國際pay的身份驗證不必透過收單機構，綁卡資訊傳送也可直接進行，但特店的App這二項則得透過收單機構來進行，此外，前者以代碼化服務規範，後者則是3DS規範，這也使未來收單行的任務更重；但銀行業者認為，只要把規格統一化，收單行執行「跨行」門號認證的難度將大為降低。

台北101 台新 新光三越 統一超商

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