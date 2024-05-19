獨／阻詐再出招！信用卡消費延後24小時生效 銀行公會瞄準三大項目

阻詐再出招！據了解，為能強化阻詐，爭取攔截詐款金流的最後時間，某些「變現性高」的信用卡消費，已被盯上，銀行公會在五月上旬召開的會中，已提案擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三大類信用卡消費，延後24小時才生效，該提案將報送金管會，核備之後即可上路，預計至少今年底前就可望執行。

由於信用卡盜刷太過氾濫，才使銀行公會提出上述新對策。此外，也因為如此，金管會要開始列管銀行對信用卡的阻詐成效，已確定將由聯卡中心在每月15日之前，匯總各家統計數字進行管考；至於何謂「阻詐成功」的數字？據銀行公會研議結果，統計數字的認定有二大標準，一是透過銀行交易偵測系統成功攔阻，以授權失敗的金額來計算，另一個則要求，信用卡停卡之前的授權失敗累加金額，不能超過該疑似盜刷信用卡在停卡之前的可用餘額。

據知情人士透露，銀行公會已在五月上旬開會，會中討論針對遊戲點數、錢包儲值、電子禮券交易等三大類的刷卡，將提出兩大新措施，一是將三大類的刷卡消費，給予獨立的MCC Code[（亦即特定的交易代碼），以讓各銀行更精確地直接從代碼來斷定該刷卡屬於這三大類目，另一新措施，則是要求單筆金額超過一定金額以上（目前暫訂3千元），使用或移轉要等待24小時才能使用。

該會議是在5月8日召開，上述兩大新措施已受到銀行業者高度矚目。銀行業者指出，電商購物平台倘若不願意配合，那麼屆時發行像遊戲點數相關的盜刷，當受害人請求賠償時，電商就必須全數理賠，沒有灰色空間。

銀行主管指出，銀行公會之所以特別針對這三大類消費研議提出新措施，正是因為倘若是物品的盜刷，因為有貨物運送時間的遞延，仍還有可以爭取阻詐的最後時間，但倘若是這三類，馬上生效，錢馬上就被洗走，例如像遊戲點數、交通卡等錢包的儲值都是，所以才新訂24小時的生效。

銀行業者指出，延後24小時生效，的確會有消費者會抱怨，尤其是很喜歡電玩遊戲的玩家，在陷入熱戰的時候經常新儲值加買更多的配備，倘若儲值要24小時之後才能生效，可能遊戲就輸了，但由於現在信用卡盜刷實在是太氾濫之外，尤其是這種透過點數儲值或是電子禮券或者是錢包儲值這種方式把錢流出去，只需要幾秒鐘的時間就完成，根本追不回來，只好請消費者共體時艱。銀行業者也認為的確會有電子購物平台，因為怕得罪客戶或者是流失業務不見得願意配合，但這個時候要是有盜刷爭議，消費者索賠就要電商業者自己負責。銀行業者也指出，並非所有的金額的儲值都要延後生效，會設定一定金額以上才需要延後。

至於特約店對消費者的身份認證機制的強化，除了日前所說的比照國際三大pay的手機門號認證，據透露，銀行公會亦研提，倘若消費特店綁定信用卡的身份驗證，是透過3DS，而不是透過OTP（即3D，也就是手機簡訊驗證）來進行的話，銀行將要求特店配合兩件事，一是設定達一定金額，例如3千元以上就需要強化驗證，另一個則在消費者綁定信用卡之後：「其綁定後的前3至5筆交易要逐筆驗證！」換言之，新綁卡的消費者，商家對於綁定之後的前幾筆交易，都要先逐筆進行身份驗證，不能馬上就讓該項消費通關。

至於強化身份驗證，現在有二種作法，一種是用FIDO機制，也就是指紋、人臉等生物辨識的方式來進行，另一種則是用雙向簡訊的方式，但以FIDO的選項最被銀行業者支持。

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