轉盈有望！純網銀累虧59億元 將來銀行止血速度最快

三家純網銀正緩步止血。據金管會截至2024年3月底統計，三家純網銀累積虧損58.9億元，較去年同期累虧59.9億元，虧損已開始縮減，又以將來銀行3月底累虧僅剩8.41億元最少，近一年累積虧損就大幅縮減了67%，止血速度也最快。

就金管會觀察，近年純網銀聯繫會議，發現純網銀已從「如何獲客」走向「資金運用、縮減損益兩平」，如爭取做聯貸、以去化資金，或是拓增賣基金做「開源」、增加獲利。

金管會公布三家純網銀財務狀況。截至2024年3月底，以Line Bank累積虧損30.36億元居冠、年增56%，樂天累虧20.13億元次之、年增36%，將來銀行累虧8.41億元最少，更較去年同期虧損25.73億元大幅縮減，也是唯一一家虧損出現止血的純網銀。

銀行局副局長林志吉說，即便Line Bank累積虧損額較大，但就銀行局觀察，Line Bank首季虧損額已較往年縮小。據估算，Line Bank近一年平均每月虧損約0.9億元，樂天商銀平均每月虧損也壓在0.45億元。

據資料顯示，Line Bank是在2022年6月首次做減資25億元、再增資75億元以彌補虧損，實收資本額擴大到150億元，將來銀行則是減增資各26.43億元，維持100億元的實收資本額。

林志吉說，2024年至今尚未接獲三家純網銀有再進一步增資規劃，各銀行會視業務發展需求、和財務狀況做因應。

依金管會資料，樂天商銀是2021年1月19日對外營運，Line Bank是在2021年4月22日正式上線，將來銀行則是2022年3月29日上線，營運最久是樂天商銀至今已經逾三年。

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