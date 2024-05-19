快訊

獨／阻詐再出招！信用卡消費延後24小時生效 銀行公會瞄準三大項目

伊朗總統直升機傳事故…強風大霧中「硬著陸」 內政部長證實曝現況

伊朗總統直升機驚傳「硬著陸」...救援隊急赴現場 目前狀況仍不明朗

利多！金管會擬准純網銀2大新業務 攜手電信業賣保單

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

網銀利多來了。金管會正研擬開放純網銀兩大新業務，一、兼營投顧，以提供客戶理財建議，讓純網銀從建議到賣基金，理財服務一條龍，二、以試辦模式，准純網銀攜手電信業推新保單；一旦拍板放行，將增加純網銀「開源」業務，有利2024年獲利拚虧轉盈。

金管會5月初與三家純網銀開聯繫會議，由主委黃天牧親自主持，據了解，會中黃天牧表達即便要卸任，但仍關心純網銀未來發展，也觀察純網銀已從「如何獲客」走向「如何獲利」。

將來銀行在會中爭取放行兩大新業務，一、放寬兼營投顧條件，比照擔任基金銷售機構的銀行財業務條件，從僅限每股淨值不能低於面額，放寬只看銀行資本適足率，藉此取得投顧執照，以提供客戶市場訊息、理財建議。

目前純網銀都已獲准銷售境內外基金，一旦可從前端的「建議」串到後端的「銷售」，讓客戶理財一條龍，增加銷售動能。

二、比照富邦產與台灣大（3045）（電信業）異業合作推保單的試辦案，讓純網銀以「保代」身分也能攜手電信業推新保單，擴大業務範圍、增加新商品做銷售。據了解，這兩大新業務，金管會初步都傾向支持，放行有望。

銀行局副局長林志吉說，放寬兼營投顧業務條件，涉及修改「證券投顧事業設置標準」第24條，因該規定需每股淨值不能低於面額，使目前仍有累積虧損的三家純網銀，都無法兼營投顧事業。

他說，純網銀建議可否延續去年擔任基金銷售機構的條件，只看銀行資本適足率，該案正請證期局研議中。

保險局主秘古坤榮則說，目前僅開放保險業可與金融科技業做異業合作，推創新型保單，「保險業」僅限產、壽險業，未包括銀行兼營的保代，初步會請純網銀以「試辦」方式來申請，試辦一段時間後，再做修改法規做全面放行。

林志吉說，目前純網銀有三大項試辦業務，一、法人戶開戶，准用線下輔助做身分驗證，三家都申請試辦，二、房貸新戶准線下輔助簽訂契約，將來銀行已完成試辦，三、聯貸案參貸，將來和樂天銀試辦中。

據金管會統計，三家純網銀今年首季仍全虧損，又以連線商銀（Line Bank）稅前虧損3.06億元最多，將來銀行虧2.32億元次之，樂天商銀虧1.8億元，三家都正做「開源」以力拼虧轉盈。

保單 網銀 金管會

延伸閱讀

船長走私上噸毒品市價逾11億元 南檢聲請拍賣運毒遊艇獲准

陳彥良轉任副主委 這1家金控成金管會人才搖籃

中信金擬併京城銀？黃天牧與中信金都表示不予置評

黃天牧：已致電祝賀彭金隆並安排交接 交接前說「如釋重負」還太早

相關新聞

獨／阻詐再出招！信用卡消費延後24小時生效 銀行公會瞄準三大項目

阻詐再出招！據了解，為能強化阻詐，爭取攔截詐款金流的最後時間，某些「變現性高」的信用卡消費，已被盯上，銀行公會在五月上旬...

轉盈有望！純網銀累虧59億元 將來銀行止血速度最快

三家純網銀正緩步止血。據金管會截至2024年3月底統計，三家純網銀累積虧損58.9億元，較去年同期累虧59.9億元，虧損...

將來銀行擬和中華電信合銷旅平險 可望成為異業結盟保險跨售第二案

金管會在五月上旬已再度召集三大純網銀進行座談，對此金管會指出，業者再向金管會提出兩大開放建議，一是開放純網銀能擁有辦理投...

購物特約店門號認證 大型銀行提議電文規格統一解套

購物特約店的門號認證機制，非得由聯卡中心來作為平台？金融圈知情人士指出，其實只要把一個東西改掉，就可作到「門號認證無國界...

年省工時1500小時 永豐銀和微軟合作推出生成式AI

永豐銀行宣布加入生成式AI行列，首家合作對象將是台灣微軟，永豐銀指出，目前雙方合作重點，包括開發員工專用GAI小助手「永...

台銀董座呂桔誠獲 中山大學授予名譽管理學博士學位

台灣銀行董事長呂桔誠14日獲中山大學校長鄭英耀授予名譽管理學博士學位，表彰其對興革台灣的國營事業，促進金融穩定與金融業務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。