將來銀行擬和中華電信合銷旅平險 可望成為異業結盟保險跨售第二案

金管會在五月上旬已再度召集三大純網銀進行座談，對此金管會指出，業者再向金管會提出兩大開放建議，一是開放純網銀能擁有辦理投顧的資格條件，據了解，該建議主要是純網銀希望未來能向客戶提出和台股、基金投資等更多的市場訊息及投資建議，另一個則是希望能展開和電信業者的跨業合作，進而作為推動保險業務的利基。

據悉，該兩大建議，都是由將來銀行提出。金管會先前已開放電信業者和產險業者合作保險業務，亦富邦集團旗下的台哥大、富邦產險共同合作旅平險推介，如今，純網銀要透過電信業者進軍保險業務，未來最有代表性的，應該是將來銀行和其大股東中華電信之間的合作，目前將來銀行手中已有保代執照，若未來金管會能核准，則將來和中華電信的合作，應會以「旅平險」業務為主。

業界人士指出，目前在保險業務上，想透過電信業者共同推動的「幾乎都是旅平險」，因為在消費者辦理出國漫遊時，就可以順便和電信公司買旅平險，更何況現在出國觀光熱潮推升，使旅平險成為產險最熱賣的商品，相對也使金融業者對和電信業者合作銷售的意願更高。

至於爭取能作投顧業務，主要基於財富管理業務的考量。將來銀行已有信託執照，可承作財富管理業務，日前也已宣布與十多家投信業者結盟，但重點在於將來銀行由於沒有投顧執照，因此對於客戶的提問，無法作和台股、基金等產品面相關的介紹或諮詢；不過由於現行法規要求作投顧業務，不能有虧損，因此該案能否通關，還要看證期局對法規的解釋。

而根據金管會最新統計顯示，截至今年三月底止，在財務狀況上，三大純網銀的總存款量共1200億，比起去年同期948億，成長26%，放款業務649億則較去年同期312億成長超過1倍，至於淨值，除了將來銀行淨值從去年3月的74.27億增至91.59億之外，其他純網銀的淨值都減少，並以連線銀行減少最多。至於累計虧損則未見明顯改善，僅從虧損59.91億縮小至58.9億，虧損縮小仍以將來銀行改善最顯著，從虧損25.73億，縮減為虧8.41億。

至於連線銀行及樂天，虧損反而擴大，分別從虧損19.46億、14.72億，增至虧損30.36億、20.13億，據了解，和連線銀行目前有400多位員工的人事成本，以及大量定存所產生的資金成本都有關係，市場亦有傳言，在累計虧損仍擴大、淨值減少之下，連線銀行將有再增資的可能。

而在存款戶數，金管會統計，純網銀的數存戶數由連線銀行以180萬9348戶居冠，遠超過其他2家，將來銀行為35萬8808戶、樂天銀行為21萬8639戶，截至三月底，比起去年同期的148萬8134戶，連線銀行增加了約32萬戶，包辦了整個純網銀約9成以上的存款戶增量，據了解，連線銀行大舉增加存款戶的策略，主要仍和其以信貸業務為主力有關，尤其是銀行法規定，信貸的總量不能超過定存的總量，這也使得連線銀行必須將定期存款維持在高水位。

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