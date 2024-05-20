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保險小百科／海域活動綜合險 特定事故可理賠
台灣四面環海，海洋運動與觀光是民眾重要的休憩活動，不過，游泳、衝浪、潛水等也潛藏相當風險。過去民眾在從事海域相關活動時，大多以投保「旅行平安險」為主，但當發生潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染等事故時，該歸屬疾病因素或突發意外事故，理賠時常產生爭議。
產險業者呼應行政院推出的「向海致敬活動」，針對消費者從事海邊特定活動（如衝浪、泛舟、香蕉船等），推出「海域活動綜合保險」商品，保障內容除一般傷害保險與旅行平安險保障外，還增加民眾參與海域休憩活動可能面臨的傷害保障，例如溺水、潛水夫病、失溫、海洋弧菌感染及中暑等所導致的死亡、失能及醫療費用保障，以及因參加海域活動發生意外或特定事故，而須進行搜尋、醫療轉送及遺體運送所衍生的費用，保障更加全面，讓民眾從事活動時更安心。惟須注意承保地區僅限國內，法令規定限制或禁止進入區域所發生之緊急救援費用等屬不保範圍。
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