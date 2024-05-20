專家教你保／建醫療防護網 先求廣再做深

醫療險近幾年有很大的變動，建議不論是社會新鮮人或是負有家庭責任的家中支柱，醫療險規劃先求做廣，建構基本保障範圍，若有餘裕再追求做深，進一步強化保障深度，打造完善的醫療防護網。家族若有特別的病史或是遺傳疾病，可針對一次金，例如：重大傷病、癌症一次金的額度規劃高一些。另不可忽視的是，在現今社會保險結構下，規劃好基本醫療保障後，要為自己做好「保護工作收入」或是「退休規劃」。

台灣即將邁入老年人口占比超過20%的超高齡社會；2023年4月請領勞保退休金人數也來到1.5萬人，勞保基金每月支付的勞保年金逾300億元，再再顯示勞保基金背負龐大的給付壓力，也因此曾有報導提到，即使政府每年撥補500億元，勞保基金也會於2028年破產。

金字塔配置保險實現三大保障功能 圖／經濟日報提供

令人憂心的是，不少人在職期間並沒有額外提撥6%的勞工退休金，在現在平均壽命延長、沒有為自己額外準備退休金的前提下，如果只有勞保與勞退，計入未來每年2%~5%的通膨後，退休後很可能面臨著無法過上理想退休生活的挑戰。加上近幾年相當多人被「高報酬」、「高利息」的詐騙吸引，說明許多人都想要有快速或是高額的收入，而忽略了後面的風險。許多客戶還未做到資產累積或是資產保全就被騙走辛勞工作的收入。所以，透過特別的雙豁免工具來提前做好退休準備，能在賺取收入的過程中多了失能險的保障、也能把退休所需的資金安穩的存下來、安全的長大。

保險是一個相當好的金融工具，是唯一一個同時擁有「增值」、「移轉」、「避險」的金融工具，不少客戶透過善用保險工具做到財產的管理。當客戶有資產傳承或是防止資產外流的問題時，保險也是唯一可以以相對安全的方式來為客戶做好規劃的工具。尤其，保險是一個非常特殊的契約型態，不動產或其他的投資工具被稱為不可控資產，舉例來說，民眾若發生狀況時，券商不會處理該民眾名下的資產，但是保險透過受益人的規劃與安排卻可以做到。

保險有三大功能：風險分散、創造價值與財富轉移。在人生不同的階段，透過不同金融工具來搭配醫療險、退休規劃時的利變型壽險與高槓桿保障之終身壽險來實現上述三大功能，完成幼有所護、病有所醫、壯有所倚、老有所養、錢有所積、產有所保以及財富有所傳承。

（本文由全球人壽亞大通訊處區經理徐羽彤提供，記者戴玉翔採訪整理）

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