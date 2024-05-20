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保險五大功能 貼近需求

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

轉嫁風險、增加保障是保險的本質，但適當地運用保險，也能達到資產傳承的目的。磊山保經首都營運處業務協理林彥彣強調，保險不僅僅是風險轉嫁和增加保障的工具，同時也能成為資產傳承的有效策略。

林彥彣指出，過去資產傳承注重隱密性，但在當今信息透明的時代，高資產客戶應該尋求合法、合規、有效的稅務和財務傳承策略。他特別強調，利用保險工具可以提前為家族進行完整規劃，使資產傳承更貼近保戶的需求。

林彥彣解釋道，保險具有多重功能，包括：放大資產、根據要保人意向分配保險金、提供類信託的分期定額給付、保持控制權和提供預留稅源等。這些功能有助於資產傳承規劃，根據《遺產及贈與稅法》的規定，給付指定受益人的人壽保險保險金不計入遺產總額，免徵遺產稅

他建議，在青壯年時投保具有槓桿效益的保單，以便在保單繳費和累積期間累積和放大資產。年長後，可以根據個人意願通過指定受益人和保險金給付比例等方式進行資產傳承規劃，同時保持對資產的控制權。此外，未來保單給付的保險金還可以作為預留稅源，用於支付遺產稅或進行資產傳承。

然而，保險業者提醒，儘管保險是合理的節稅工具，但民眾在規劃時仍應小心避免誤觸財政部公布的投保八大態樣，例如重病、高齡、短期、躉繳和鉅額等投保地雷，避免進入「實質課稅」的誤區。建議在合乎法規的情況下進行完整規劃，並尋求專業保險顧問的協助，以量身定製適合自己的資產傳承長期策略。

保單 保險金 遺產稅

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