高資產族善用保險 傳承財富

2023年元旦開始，個人受控外國企業制度（以下稱CFC制度）開始實施，今年5月報稅季節，只要個人CFC所得與海外所得合計超過100萬元以上，就必須計入基本所得額，計算最低稅負，申報個人綜合所得稅時必須申報。

根據財政部統計2021年綜合所得稅資料，國內適用40%所得稅率、所得淨額達1,000萬以上破8,000戶，年增逾1,800戶。

磊山保經則指出，納入CFC制度後，由於該制度影響普遍以高資產或企業主為主，包括持有境外公司的個人，且是直接或間接持有境外低稅負區關係企業股份達50%或具重大影響力，且個人、配偶及二等親內親屬合計直接持有CFC股權達10%者，預估影響人數至少千人。

善用保單做資產傳承規劃 圖／經濟日報提供

磊山保經首都營運處業務協理林彥彣認為，CFC制度的實施，代表全球反避稅趨勢更趨成熟，跨國資訊愈來愈透明，持有國外企業的個人與家族應正視CFC制度上路後帶來的影響，同時高資產客戶應該善用保險做好資產傳承規劃。

國內保險業者也建議高資產、高所得家庭，要適當善用保單做資產傳承規劃。例如元大人壽推出傳利美美元利率變動型終身壽險（QS），六年期繳並以美元計價，有利於資產多元配置，透過壽險保障倍數可以為下一代預留稅源；另外，身故保險金擁有支配權，可指定受益人，選擇一次或分期領，達到妥適分配效果，資產無需先移轉。

例如50歲男性投保，保險金額250萬美元，繳費六年，年繳保費22萬2,500美元，符合1.5%保費折扣，增值回饋分享金選擇增額繳清保險方式增加保險金額，若各年度宣告利率為3.85%的情況下，被保險人保險年齡達90歲，保障可達459萬美元。

元大人壽指出，高資產族由於資產龐大、遺產總額高，子孫繳稅壓力大，假設子孫人數眾多，還可能面臨不動產難切割、財產分配不均，且如果愈高齡才開始規劃保障，可能面臨保障倍數效益減弱、健康狀況變化導致可買保單選擇變少等。

另外，「凱基人壽基業長鴻美元利率變動型終身壽險-定期給付型」適合客戶依個人需求進行規劃，用來保障未來生活，可以選擇六年、10年及20年繳費年期，分散繳費壓力，首年度即享有保障，妥善落實風險移轉。

此外，提供二至六級失能豁免保險費，讓保障不中斷，以及身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，生命末期也可選擇提前給付保險金。

最後，可以選擇將增值回饋分享，以繳清保險方式增加保險金額，還能自行設定保險金分期定期給付，提前為家人安排最合適的規劃。

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