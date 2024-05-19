櫃買證券業永續座談 31日舉辦
櫃買中心為推動證券業永續發展轉型及強化相關資訊揭露，將於31日舉辦「2024年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會」，有望吸引眾多證券業董事、監察人、高階主管及ESG業務相關人員參加，預估出席證券商達60家以上。
自金管會2022年公布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」以來，證券周邊單位陸續舉辦多場相關議題宣導座談會，邀請專業講師參與座談，以協助證券業者完成永續發展轉型。
櫃買中心表示，依「證券商編製與申報永續報告書作業辦法」規定，國內證券商自2023年度起須依規模大小陸續公布永續報告書，而永續報告書係推動企業永續發展的關鍵因子，更是企業落實永續實力與決心之展現。因此，讓證券業經營階層瞭解永續報告書相關編製與規範重點，有其必要與急迫性。故本次宣導座談會將以永續報告書編製為主軸，邀請安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人會計師曾于哲，與中華開發金控永續發展處協理林書瑤，分享ESG資訊揭露規範與永續報告書編製經驗。
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