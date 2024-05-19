櫃買東京法說會 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心協理張秉心（前排左三）、元富證券總經理張清發（前排左四）、日本岡三證券常務篠原達芳（前排右四）與參加日本法說會的上櫃公司代表於日本東京岡三證券合影。櫃買中心／提供
櫃買中心協理張秉心（前排左三）、元富證券總經理張清發（前排左四）、日本岡三證券常務篠原達芳（前排右四）與參加日本法說會的上櫃公司代表於日本東京岡三證券合影。櫃買中心／提供

櫃買中心16日偕同元富證券率領五家優質上櫃公司及二家上市公司前進日本東京「2024台灣企業日（Taiwan Corporate Day 2024）」海外法人說明會，為期兩天，為新冠疫情後櫃買中心首次在日本舉辦的法人說明會，日本機構投資人相當踴躍，總計進行51場會議，吸引61人次的外資機構投資人參加。

櫃買中心表示，這次參加東京法說會的七家台灣企業都是各產業的佼佼者，獲利表現亮眼，包括五家上櫃公司雙鴻（3324）、力旺、中美晶、環球晶、群聯，及二家上市公司健鼎與緯穎，因此吸引多家日本知名的大型資產管理公司、保險公司與銀行等專業投資機構參與。

本次法人說明會不但安排上櫃公司與外資機構法人面對面會談，為增進日本機構投資人對櫃買市場瞭解，16日特別安排由櫃買中心協理張秉心主持，會中向與會機構法人介紹櫃買市場的特色與優勢，包括相對高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等，同時分享櫃買中心近年來推廣ESG及相關金融商品的具體成果。

櫃買中心表示，本次法說會是櫃買中心與元富證券及日本岡三證券等三方合作舉辦，由於日本機構法人反應熱烈，對櫃買市場及本次與會公司展現高度興趣。

日本 櫃買中心

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